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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Бывший Twitter опять стоит $44 млрд, как надеется Илон Маск
После победы Трампа на выборах в США инвесторы вообще верят в успех Маска.

Удача на фондовых рынках сопутствует основной части компаний Илона Маска (Elon Musk) после победы Дональда Трампа (Donald Trump), к которому он приближён, на ноябрьских президентских выборах в США. Аэрокосмическая компания SpaceX, например, может похвастать максимальной капитализацией среди стартапов технологического сектора в размере $350 млрд. Акции Tesla с ноября прошлого года выросли в цене на 40%, а в капитал самой молодой своей компании, xAI, миллиардер привлекает средства инвесторов, исходя из оценок капитализации в $75 млрд.

Источник изображения: Unsplash, Kelly Sikkema

По данным Bloomberg, Маск ведёт переговоры с инвесторами и по поводу привлечения средств в капитал социальной сети X, которую он купил в октябре 2022 года за $44 млрд, тогда ещё под именем Twitter. Ещё в декабре прошлого года капитализация X была на 70% ниже указанного уровня, но по мере приближения Маска к действующему президенту США оптимизм инвесторов по поводу активов этого эксцентричного миллиардера заметно вырос.

Сообщается, что первый после сделки 2022 года раунд финансирования X оценит капитализацию компании в те же $44 млрд, что были потрачены на покупку социальной сети. Впрочем, исход переговоров предугадать сложно, и они всё ещё могут прекратиться безрезультатно. Примечательно, что банку Morgan Stanley только недавно удалось на выгодных условиях переуступить долговые обязательства на сумму $3 млрд, которые возникли у этого инвестиционного банка после финансирования покупки Маском социальной сети Twitter.

#илон маск #акции #twitter #инвестиции #илон маск и twitter #капитализация
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