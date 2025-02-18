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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
OpenAI хочет защититься от будущего поглощения
Наделив совет директоров особыми полномочиями при голосовании.

Предложив купить OpenAI за $97,4 млрд «по-хорошему» и получив отказ совета директоров компании, Илон Маск (Elon Musk) может и не сдаться окончательно, а затаившись, попробовать прибрать к рукам непокорный стартап позже. Как отмечает Reuters со ссылкой на публикацию издания Financial Times, при обсуждении будущей реструктуризации OpenAI руководство компании намерено предусмотреть механизм защиты от недружественных поглощений.

Источник изображения: Unsplash, Дима Соломин

Он будет заключаться в сохранении за членами совета директоров OpenAI решающих голосов в вопросе определения дальнейшего будущего компании. Даже если кто-то из крупных акционеров типа Microsoft или SoftBank вознамерится поглотить стартап, полагаясь на простое большинство голосующих акций, подобную сделку должен заблокировать совет директоров, используя свои особые полномочия.

Чувствуется, что к обсуждению подобных мер привлечён действующий генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), который уже не раз проявлял свой непростой нрав в общении как советом директоров, так и со многими бывшими коллегами, стоявшими у истоков компании. Одержимость Маска идеей поглощения OpenAI явно беспокоит Альтмана, поэтому он стремится защитить свои интересы заблаговременно.

#илон маск #openai #реструктуризация #совет директоров #поглощение #акционеры
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