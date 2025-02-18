Предложив купить OpenAI за $97,4 млрд «по-хорошему» и получив отказ совета директоров компании, Илон Маск (Elon Musk) может и не сдаться окончательно, а затаившись, попробовать прибрать к рукам непокорный стартап позже. Как отмечает Reuters со ссылкой на публикацию издания Financial Times, при обсуждении будущей реструктуризации OpenAI руководство компании намерено предусмотреть механизм защиты от недружественных поглощений.
Он будет заключаться в сохранении за членами совета директоров OpenAI решающих голосов в вопросе определения дальнейшего будущего компании. Даже если кто-то из крупных акционеров типа Microsoft или SoftBank вознамерится поглотить стартап, полагаясь на простое большинство голосующих акций, подобную сделку должен заблокировать совет директоров, используя свои особые полномочия.
Чувствуется, что к обсуждению подобных мер привлечён действующий генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), который уже не раз проявлял свой непростой нрав в общении как советом директоров, так и со многими бывшими коллегами, стоявшими у истоков компании. Одержимость Маска идеей поглощения OpenAI явно беспокоит Альтмана, поэтому он стремится защитить свои интересы заблаговременно.