Microsoft такая: «Честно-честно лишится».

Microsoft объявила об удалении функции «История местоположений» (Location History) в Windows 11. Соответствующее изменение уже внесено в последние предварительные сборки для участников программ Dev и Beta. Данный API позволял собирать и хранить данные о местоположении устройства за последние 24 часа (с ограничением в 3600 записей).

Эта функция, по сути «цифровой дневник перемещений», использовалась Cortana и другими приложениями с соответствующими разрешениями для предоставления релевантной информации, рекомендаций и напоминаний, основанных на местоположении, без необходимости повторного запроса координат.

В заявлении Microsoft говорится: «Мы прекращаем поддержку и удаляем функцию “История местоположений” – API, который позволял Cortana получать доступ к 24-часовой истории местоположений устройства при включенной геолокации. С удалением “Истории местоположений” данные о местоположении больше не будут сохраняться локально, а соответствующие настройки будут удалены со страницы “Конфиденциальность и безопасность > Местоположение” в “Параметрах”.»

В настоящее время опции, связанные с "Историей местоположений", находятся в разделе "Параметры" > "Конфиденциальность и безопасность" > "Местоположение". Важно отметить: удаление функции не повлияет на способность Windows 11 определять текущее местоположение устройства. Изменится лишь то, что эти данные перестанут сохраняться.

2025 год пока проходит относительно спокойно в плане удаления функций Windows 11, в отличие от 2023 и 2024 годов, когда Microsoft убрала довольно много компонентов ОС, таких как «Предлагаемые действия» (Suggested Actions), Paint 3D, устаревшие службы DRM и другие. Полный список устаревших функций Windows доступен в официальной документации».