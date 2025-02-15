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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Стартап xAI Илона Маска готовится привлечь $10 млрд инвестиций
Данный раунд оценит капитализацию компании в $75 млрд.

Усилия Илона Маска (Elon Musk) по борьбе с коммерциализацией конкурирующего OpenAI не мешают ему думать о развитии собственного стартапа xAI, который был основан им в 2023 году. По данным Bloomberg, сейчас xAI намеревается привлечь до $10 млрд инвестиций, что оценит его капитализацию в $75 млрд. Предполагается, что в новом раунде финансирования примут участие уже существующие инвесторы в лице Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и Valor Equity Partners.

Источник изображения: Bloomberg

В прошлом году xAI привлекала средства дважды, по $6 млрд в мае и декабре, на тот момент её капитализация оценивалась в $51 млрд. Судя по новой оценке на уровне $75 млрд, она растёт довольно быстро на волне бума систем искусственного интеллекта. Илон Маск на этой неделе заявил, что чат-бот Grok 3 окажется самым производительным среди конкурирующих решений, и на рынок выйдет в ближайшие недели. Известно, что среди инвесторов xAI есть компании AMD и NVIDIA, которые могут поставлять стартапу свою продукцию для развития вычислительной инфраструктуры.

#искусственный интеллект #илон маск #инвестиции #капитализация #xai
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