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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Американцам вновь доступно приложение TikTok для скачивания и установки
В фирменных магазинах приложений Google и Apple.

Хотя непосредственно работа самой платформы TikTok в США прерывалась всего на несколько часов 19 января, запрет на установку и скачивание самого приложения продолжал действовать, даже с учётом выхода указа Дональда Трампа (Donald Trump) об отсрочке вступления в силу закона о запрете этой социальной сети в США до 5 апреля текущего года. Как сообщает CNBC, накануне вечером американские пользователи магазинов приложений Apple и Google снова получили возможность открыто устанавливать TikTok на свои устройства.

Источник изображения: Apple

Таким образом, у американских пользователей до пятого апреля не возникнет формальных препятствий для использования и установки TikTok, хотя какой будет дальнейшая судьба социальной сети в США, предугадать сложно. Трамп хоть и отсрочил введение запрета, намерен добиваться перехода американского сегмента TikTok под контроль властей США. Опять же, свободный доступ к приложению исключает «перегибы» с перепродажей iPhone с работающим TikTok за тысячи долларов. Отныне подобная сделка лишается смысла — по крайней мере, до начала апреля.

#сша #apple #google #tiktok #запрет tiktok
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