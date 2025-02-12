На такое не жалко, получается.

Роскомнадзор разместил тендер на 207 млн рублей. Победитель займётся не только мониторингом упоминаний ведомства в интернете, но и обеспечит комплексную защиту IT-инфраструктуры, включая, в числе прочего, обучение персонала.

Помимо репутационных задач, техническое задание охватывает шесть направлений киберзащиты, включая мониторинг и реагирование на кибератаки (SOC), защиту DNS, управление уязвимостями и антивирусную защиту. В рамках SOC ведомство намерено внедрить систему для непрерывного контроля 4500 устройств. Интегрированная с матрицей MITRE ATT&CK, она будет анализировать события безопасности и выявлять аномалии, а при обнаружении массового заражения примет меры по его устранению в течение четырех часов.

Безопасность DNS-инфраструктуры обеспечат фильтрацией DNS-запросов для 4500 хостов, блокировкой C&C-серверов и обнаружением DNS-туннелей с помощью облачных технологий и баз данных Threat Intelligence. Также предусмотрен ежемесячный аудит до 4000 активов, включающий анализ уязвимостей по стандарту CVSS.

Мониторинг охватит доменные имена, социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook*, Instagram*, Telegram) и СМИ. Запланирована блокировка сайтов, мимикрирующих под ресурсы Роскомнадзора, и фейковых аккаунтов. Исполнитель займется поиском неофициальных приложений и утечек данных на теневых форумах. Ведомство будет получать уведомления о негативных публикациях в СМИ с аудиторией, превышающей 1500 пользователей. Для 3000 почтовых ящиков обеспечат фильтрацию спама и вредоносных вложений. Подозрительные файлы (EXE, ZIP, PDF) будут анализироваться в изолированной среде (Sandbox).

Как выяснил CNews, тендер был опубликован 28 января 2025 года. Прием заявок завершился 7 февраля, подведение итогов планировалось на 10 февраля. Информация о победителе пока отсутствует. Проект охватит все территориальные управления ведомства, включая Центральный аппарат и филиалы в федеральных округах. Комплексный подход Роскомнадзора к обеспечению безопасности, включающий как репутационные, так и кибер-аспекты, подкреплён значительными инвестициями и широким спектром мер, что указывает на приоритетность этих направлений для ведомства.

* Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией в России.