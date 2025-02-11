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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft готовит крупный апдейт браузера Edge для Android с упорядочиванием вкладок и AI-автозаполнением
Но вы же привыкли пользоваться Chrome на Android, не так ли?

Microsoft активно тестирует значительные обновления браузера Edge на платформе Android, которые призваны улучшить работу с вкладками и внедрить функции, основанные на искусственном интеллекте.

До сих пор в стабильной версии Edge отсутствовали возможности архивирования или автоматического управления неактивными вкладками. Однако в версии Edge Canary для Android под номером 134 появились новые программные «фишки», изменяющие подход к организации вкладок.

В десктопной версии Edge пользователи давно могут настраивать автоматическое архивирование вкладок для экономии системных ресурсов. Теперь аналогичная функция становится доступной и на мобильных устройствах. Включив флаги «Android Tab Declutter» и «Archive all tabs except active» в разделе экспериментальных настроек и перезапустив браузер, пользователи обнаружат новую опцию «Вкладки» в общем разделе настроек.

Здесь можно настроить автоматический перевод вкладок в неактивное состояние через 7, 14 или 21 день бездействия или вовсе отключить эту функцию. Также доступна опция «Архивировать дубликаты вкладок», которая автоматически помечает повторяющиеся вкладки как неактивные.

Интересной особенностью является возможность автоматического закрытия архивированных вкладок по истечении 60 дней. Однако отсутствие настройки периода может не устроить некоторых пользователей, ведь два месяца — существенный срок для неиспользуемых страниц.

Новая версия Edge для Android получает функцию интеллектуального автозаполнения, ранее доступную только на ПК. Эта технология предлагает более точные и персонализированные подсказки при заполнении форм на сайтах. Активировать AI-автозаполнение можно в разделе «Адреса и прочее», включив опцию «Использовать предложения автозаполнения на базе машинного обучения».

Обновлённая панель инструментов для PDF и изменения дизайна. Edge теперь работает над улучшением взаимодействия с PDF-файлами. Включение флага «PDF toolbar in the tab» должно добавить в интерфейс просмотра PDF кнопки «Печать», «Скачать» и «Поиск» рядом с уже доступной «Поделиться».

Помимо функциональных обновлений, браузер получил небольшие изменения в дизайне. Навигационная панель стала прозрачной и теперь гармонично вписывается в общий интерфейс на различных страницах настроек.

Все перечисленные новшества доступны для тестирования в версии Edge Canary для Android. Чтобы воспользоваться ими, необходимо активировать соответствующие флаги в разделе экспериментальных настроек браузера.

#microsoft #android #браузеры #edge
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