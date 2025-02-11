Но Defender VPN трудно назвать полноценным VPN-сервисом.

Microsoft объявила о прекращении работы сервиса Defender VPN в рамках подписки Microsoft 365 на платформах Windows 11, Windows 10, macOS, Android и iOS. С 28 февраля 2025 года сервис станет недоступен. Решение связано с низким уровнем использования — компания намерена направить ресурсы на более востребованные функции.

Многие пользователи даже не знали о существовании VPN-сервиса под брендом Microsoft Defender. Приложение Microsoft Defender для подписчиков Microsoft 365, отличное от встроенной защиты Windows и требующее ручной установки, предлагало функцию VPN. Однако осведомлённость о нём была крайне низкой.

Представитель Microsoft сообщил изданию Windows Latest: «Подписчики Microsoft 365 Family или Personal, которые использовали функцию защиты конфиденциальности (VPN) в приложении Defender, с 28 февраля 2025 года больше не смогут ею пользоваться». Компания отметила, что регулярно оценивает эффективность своих сервисов и решила закрыть Defender VPN, чтобы сосредоточиться на более актуальных направлениях.

В качестве альтернативы предлагается Secure Network в браузере Microsoft Edge, выполняющий схожие функции. Однако, как и Defender VPN, этот сервис доступен лишь в некоторых регионах и работает на базе инфраструктуры Cloudflare, а не собственных серверов Microsoft.

Defender VPN трудно назвать полноценным VPN-сервисом. Подобно Cloudflare WARP, он перенаправляет трафик через ближайшие серверы без возможности выбора местоположения, обеспечивая приватность пользователей. Сервис основан на протоколе OpenVPN и предлагал ежемесячный лимит в 50 ГБ для подписчиков Microsoft 365 Personal или Family.

Основной причиной закрытия стала низкая активность пользователей—обычная практика в индустрии для подобных сервисов. Дополнительно сказались медленный и ограниченный запуск. При анонсе 22 апреля 2024 года воспользоваться Defender VPN могли только пользователи из Великобритании, США и территорий США. Постепенное развёртывание и недостаточная маркетинговая поддержка ограничили распространение сервиса.

В итоге медленный запуск, ограниченная доступность и низкая осведомлённость привели к тому, что Defender VPN прекратит работу 28 февраля 2025 года. По состоянию на 8 февраля сервис всё ещё недоступен для большинства подписчиков Microsoft 365.