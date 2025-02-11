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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
OpenAI обсудила с властями США суть своих претензий к китайскому конкуренту DeepSeek
Дело пахнет новыми санкциями.

Представители Microsoft уже предупреждали партнёра в лице OpenAI, что при разработке своих больших языковых моделей китайская DeepSeek использовала большие объёмы данных, получаемые через программный интерфейс OpenAI. Тем самым могли быть нарушены интересы самой OpenAI, и представитель стартапа уже признался в интервью Bloomberg, что эту ситуацию его коллеги обсуждали с американскими властями. Если выяснится, что DeepSeek злоупотребляла доступом к данным OpenAI, это может стать поводом для введения каких-либо санкций.

Источник изображения: 1000 Logos

OpenAI в прошлом месяце призналась, что в курсе использования своих данных компанией DeepSeek для так называемой «дистилляции» языковых моделей. Поскольку подобные выводы заставляют её выражать недовольство действиями китайского конкурента, сама OpenAI становится объектом критики и упрёков в лицемерии, ведь собственные модели она без лишнего стеснения обучала на больших массивах данных, которые включали чужую интеллектуальную собственность.

Представители OpenAI пытаются оправдать свои претензии к DeepSeek следующими разъяснениями. По их мнению, собственная работа OpenAI с чужой информацией напоминает обращение читателя в библиотеку за книгой, тогда как DeepSeek, образно говоря, пытается «выдать полученное произведение за своё и продать его». По мнению представителей OpenAI, дистилляция языковых моделей может быть хорошей и проблематичной, и к последней они относят как раз деятельность DeepSeek.

#искусственный интеллект #openai #deepseek
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