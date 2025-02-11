Для тех, кто боится обидеть того, с кем нет желания общаться.

Социальная платформа Discord анонсировала новую функцию под названием «Игнорировать», предлагающую альтернативу блокировке. Теперь пользователи могут управлять своими социальными взаимодействиями более деликатно, не уведомляя других о своих действиях.

В официальном блоге Discord говорится: «Ранее вы могли заблокировать пользователя, чтобы предотвратить взаимодействие с ним, но мы услышали от вас, что это иногда кажется слишком резким и пугающим шагом. Это особенно актуально для подростков, которые хотят сделать паузу в общении, не привлекая внимания — мы создали этот инструмент именно для вас!»

В отличие от блокировки, которая явно показывает пользователю, что он ограничен в общении, функция «Игнорировать» позволяет скрыть всю активность другого человека без его ведома. Это особенно полезно для тех, кто считает блокировку слишком прямолинейной и предпочитает более мягкие способы управления общением.

При активации «Игнорировать» все новые сообщения, личные переписки, уведомления серверов и другие действия от выбранного пользователя будут скрыты. Если игнорируемый присоединится к голосовому или видеочату, Discord уведомит об этом. Также этот пользователь не сможет упоминать вас на сервере.

Функция «Игнорировать» начинает распространяться глобально с сегодняшнего дня. Чтобы воспользоваться ею на десктопной версии, нужно нажать правой кнопкой мыши на аватар пользователя и выбрать «Игнорировать» в выпадающем меню. На мобильных устройствах необходимо тапнуть по аватару пользователя, затем нажать на значок с тремя точками в верхнем правом углу и выбрать «Игнорировать».

Все игнорируемые аккаунты можно найти в разделе «Контент и социальное» в настройках пользователя. При просмотре профиля игнорируемого будет отображаться предупреждение о его статусе.