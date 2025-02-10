У индусов биполярочка?

Microsoft тихо обновила свою документацию, убрав инструкции по изменению реестра, которые позволяли устанавливать Windows 11 на компьютеры с Windows 10, не соответствующие системным требованиям. Представитель компании сообщил изданию Windows Latest, что требования к Windows 11 остаются прежними, и пользователям таких устройств рекомендуется вернуться к Windows 10.

Windows 11 предъявляет более строгие аппаратные требования, чем Windows 10. Для установки необходимы 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ свободного места, поддержка DirectX 12, а также наличие модуля TPM 2.0 и UEFI с SecureBoot. Многие старые компьютеры не соответствуют этим критериям, особенно в части TPM 2.0 и UEFI, что затрудняет переход на новую систему.

Ранее Microsoft не рекомендовала устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые ПК, но всё же предоставляла инструкции по обходу ограничений в своей документации. Однако в конце января 2025 года эти инструкции были удалены без объяснения причин.

При запросе комментариев Microsoft подтвердила, что обход системных требований технически всё ещё возможен, но компания больше не поддерживает и не рекомендует этот метод. Пользователям, уже установившим Windows 11 на неподдерживаемые устройства, советуют вернуться к Windows 10.

Несмотря на удаление инструкций, способ обхода остаётся рабочим. Пользователи всё ещё могут изменить реестр для установки Windows 11 на старые ПК:

Откройте редактор реестра и перейдите по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup.

Если папка MoSetup отсутствует, создайте её внутри папки Setup.

В разделе MoSetup щёлкните правой кнопкой мыши, выберите «Создать» → «Параметр DWORD (32 бита)» и назовите его AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU.

Установите для этого параметра значение 1 и сохраните изменения.

Источник в Microsoft подтвердил, что технически ничего не изменилось, поэтому этот метод по-прежнему работает. Журналисты протестировали его на Windows 11 версии 24H2 и успешно установили систему на неподдерживаемый компьютер без серьёзных проблем.

Компания предупреждает, что такие устройства могут не получать обновления безопасности в будущем, но пока нет признаков того, что Microsoft планирует полностью заблокировать установку Windows 11 на старых ПК.