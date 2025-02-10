Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Windows 11 вскоре получит важную «фишку» от Windows 7 и даже XP
Любители классики точно должны остаться довольны.

Меню «Пуск» в Windows 11, несмотря на многочисленные отзывы пользователей, оставалось практически неизменным с момента выхода системы почти четыре года назад. Многие популярные запросы и предложения по улучшению так и не были реализованы. Однако теперь Microsoft работает над устранением одной из наиболее раздражающих проблем, и в будущем обновлении доступ к приложениям станет проще и удобнее.

Компания планирует предоставить возможность открывать меню «Пуск» сразу со списком всех установленных приложений, минуя отображение закреплённых и рекомендованных программ. Это позволит пользователям быстрее находить необходимые приложения с меньшим количеством кликов.

При этом останется возможность вернуться к стандартному виду меню, где по умолчанию отображаются закреплённые элементы. О нахождении признаков этой новой функции в коде Windows 11 сообщил энтузиаст @phantomofearth в социальной сети X (бывший Twitter).

Пока официальное обновление не вышло, пользователи, желающие получить такую функциональность, могут воспользоваться сторонними инструментами. Приложения PowerStartMenu из Microsoft Store или утилита Windhawk позволяют настроить меню «Пуск» под свои потребности. Однако встроенное решение от Microsoft будет более удобным и надёжным, без необходимости устанавливать дополнительные программы.

Кроме того, Microsoft анонсировала улучшения в виджете Phone Link внутри меню «Пуск». В ближайшем будущем он будет включён по умолчанию и предложит пользователям подключить свои устройства на Android или iPhone. Главное новшество — полноценная поддержка iPhone, что позволит владельцам устройств Apple быстро получать доступ к уведомлениям, сообщениям, информации об устройстве, передавать файлы и многое другое.

Эти изменения отражают стремление Microsoft сделать Windows 11 более удобной и современной, учитывая пожелания и потребности пользователей.

#windows 11 #операционные системы #программное обеспечение #windows 7 #windows xp
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
77
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
132
БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
3
Почему солдаты редко используют вражеское оружие, даже если у них закончились патроны
3
Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля
+
В Москве продолжается строительство уникального моста через Москву-реку в створе Берегового проезда
+
Т-90М с комплексом Арена-М сбивает подлетающие противотанковые ракеты сотнями вольфрамовых осколков
3
Как Isuzu Trooper стал легендой среди японских внедорожников и почему его ценят до сих пор
2
В 2024 году продано 18 млн Sony PlayStation 5 и 3 млн Xbox Series
3

Сейчас обсуждают

Karmin
19:19
Автор дело говорит, всего за 23к сможете играть в любую игру с помощью ДЛСС и отличным качеством, вот тут видно как в оригинале Horizon с ТАА всё замылено на 1 скрине, решётки вдали, песок под персона...
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
Ваха Чеченский
19:18
не кукарекай
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
valera60
19:07
Вот поэтому этих видеокарт и мало..."Отбраковка", неожиданно, перемешала все планы.
GIGABYTE комплектует GeForce RTX 5080 и 5090 AORUS Master дополнительным 120-мм вентилятором
Сергей Юлин
19:05
Россияне не поверили в то, что из-за войны они стали жить богаче Статистика показывает улучшение материального положения населения: доходы и сбережения растут, бедность и безработица снижаются. Однак...
Bloomberg: экономика РФ выросла благодаря главе ЦБ Набиуллиной
Сергей Юлин
19:03
Эти танкеры и так официально не числятся за РФ.
ЕС разрабатывает меры по захвату танкеров с российской нефтью в Балтийском море
Василий Бурунов
18:57
Такие тухлые новости.... Если в БПЛА нет металлических частей их радаром нельзя обнаружить никак. Обнаружение возможно только металла
"Авангард" представила радиолокатор, способный обнаруживать БПЛА на расстоянии до 20 километров
Олег Лухманов
18:55
Не, ну на словах о сравнении мобильного и десктопного чипа я не смог читать дальше, мне тебя искренне жаль если ты играешь в 240р либо пытаешься высмотреть там какие то приколы. Мб подкинем ему по сот...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Nvidia&Intel Hater
18:54
да что говорить,когда этот уо дегенерат свой огрызок сравнивал с 7800x3d и говорил что 12100 делает его.это клиника.А от бессилия что либо изменить в реальности,он зубами скрежечет и изливается бранью...
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Entity
18:51
Когда ж вы б....ь научитесь? (с)"Геральт из Ривии". Опыт с разъемами питания на 4090 ничему не научил.
NVIDIA расследует сообщения о проблемах с видеокартами GeForce RTX 50
kudos-nsk
18:40
kfa2-да да.
GIGABYTE комплектует GeForce RTX 5080 и 5090 AORUS Master дополнительным 120-мм вентилятором
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем