Любители классики точно должны остаться довольны.

Меню «Пуск» в Windows 11, несмотря на многочисленные отзывы пользователей, оставалось практически неизменным с момента выхода системы почти четыре года назад. Многие популярные запросы и предложения по улучшению так и не были реализованы. Однако теперь Microsoft работает над устранением одной из наиболее раздражающих проблем, и в будущем обновлении доступ к приложениям станет проще и удобнее.

Компания планирует предоставить возможность открывать меню «Пуск» сразу со списком всех установленных приложений, минуя отображение закреплённых и рекомендованных программ. Это позволит пользователям быстрее находить необходимые приложения с меньшим количеством кликов.

При этом останется возможность вернуться к стандартному виду меню, где по умолчанию отображаются закреплённые элементы. О нахождении признаков этой новой функции в коде Windows 11 сообщил энтузиаст @phantomofearth в социальной сети X (бывший Twitter).

Пока официальное обновление не вышло, пользователи, желающие получить такую функциональность, могут воспользоваться сторонними инструментами. Приложения PowerStartMenu из Microsoft Store или утилита Windhawk позволяют настроить меню «Пуск» под свои потребности. Однако встроенное решение от Microsoft будет более удобным и надёжным, без необходимости устанавливать дополнительные программы.

Кроме того, Microsoft анонсировала улучшения в виджете Phone Link внутри меню «Пуск». В ближайшем будущем он будет включён по умолчанию и предложит пользователям подключить свои устройства на Android или iPhone. Главное новшество — полноценная поддержка iPhone, что позволит владельцам устройств Apple быстро получать доступ к уведомлениям, сообщениям, информации об устройстве, передавать файлы и многое другое.

Эти изменения отражают стремление Microsoft сделать Windows 11 более удобной и современной, учитывая пожелания и потребности пользователей.