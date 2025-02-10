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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Бизнес удвоил инвестиции в нативную рекламу на платформе «VK Видео»
Наверное, есть какой-то выхлоп.

Объём вложений компаний в нативную рекламу на VK Видео в 2024 году превысил 2,4 млрд рублей, что вдвое больше показателя прошлого года. Основная часть интеграций пришлась на проекты собственного производства сервиса.

За год на VK Видео было выпущено свыше трёх тысяч единиц эксклюзивного контента. Лидерами по размещению нативной рекламы стали оригинальные шоу платформы: «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум», «Большое шоу», «Сессия» и «Дикая кухня». Эти проекты особенно востребованы у компаний из финансового сектора, ритейла, электронной коммерции, индустрии красоты и FMCG.

Среди блогеров наиболее активными в сфере нативных интеграций оказались Ида Галич, Влад А4, Сергей Минаев, Даня Крастер, Кукояки, Nansi & Sidorov и Александр Пушной.

Вице-президент VK по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова отметила: «Видеоформат привлекает большое число блогеров, авторов и зрителей — это подтверждается темпами роста VK Видео. В 2024 году суточное число просмотров на платформе достигло рекордных 2,9 млрд, а количество авторов оригинального контента увеличилось на 52%. Популярные блогеры и оригинальные шоу с инфлюенсерами закономерно привлекают внимание бизнеса. Интеграция в такие видео позволяет брендам не только повышать узнаваемость, но и увеличивать продажи, взаимодействуя с аудиторией в привычном для неё формате».

Нативная реклама на VK Видео представляет собой интеграции в контент блогеров и собственные шоу платформы. Такой подход позволяет брендам органично демонстрировать свои товары и услуги, а зрители получают релевантные предложения, не отвлекаясь от просмотра.

VK Видео — крупнейший российский видеосервис, которым ежедневно пользуются десятки миллионов человек. Платформа объединяет все видеосервисы компании VK. В 2024 году был установлен суточный рекорд в 2,9 млрд просмотров. Более 30% всего времени просмотра приходится на Smart TV.

В прошлом году платформа активно развивалась: был представлен обновлённый дизайн сервиса, введены новые функции — раздел подписок, отложенный просмотр, управление уведомлениями. Кроме того, внедрены алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического распознавания речи и создания субтитров. Приложение VK Видео стало доступно для пользователей планшетов iPad и устройств на Android.

#программное обеспечение #российское по #vk
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