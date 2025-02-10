Актуальная тенденция, увы.

В Соединённых Штатах уровень безработицы среди специалистов в сфере информационных технологий в январе поднялся с 3,9% до 5,7%, превысив общенациональный показатель безработицы в 4%. Это свидетельствует о том, как автоматизация и рост использования искусственного интеллекта негативно влияют на американский рынок труда в технологическом секторе.

По данным консалтинговой компании Janco Associates, основанным на статистике Министерства труда США, число безработных IT-специалистов увеличилось с 98 000 в декабре до 152 000 в январе.

Одновременно экономика США добавила 143 000 рабочих мест, продолжая рост занятости, хотя и медленнее, чем в предыдущие два месяца. Генеральный директор Janco Associates Виктор Янолайтис указывает, что сокращение рабочих мест в технологическом секторе США частично связано с влиянием искусственного интеллекта. Появление генеративного ИИ привело к значительным инвестициям технологических гигантов в ИИ-инфраструктуру, но это не создало новых рабочих мест в IT.

«Рутинные задачи, такие как отчётность и административная работа, устраняются в IT-отделах», — поясняет Янолайтис. — «С внедрением ИИ компании стремятся сократить число программистов и системных дизайнеров, ожидая, что ИИ принесёт им ценность и высокую отдачу от инвестиций».

Рост корпоративных вложений в ИИ уже приводит к сокращению будущего найма — концепции, которую некоторые технологические лидеры в США называют «избежанием затрат». Вместо найма новых сотрудников для задач, которые можно автоматизировать, компании доверяют их исполнение ИИ, экономя ресурсы.

Экономист сайта по трудоустройству Indeed Кори Стейл отмечает, что безработица среди офисных работников в США остаётся на самом высоком уровне с 2020 года.

«За последний год-полтора мы наблюдаем разделение возможностей: спрос на сотрудников интеллектуального труда заметно снизился по сравнению с вакансиями, требующими присутствия на рабочем месте и квалифицированного ручного труда», — говорит Стейл.

Например, новые вакансии в сфере разработки программного обеспечения на Indeed сократились на 8,5% в январе по сравнению с прошлым годом. Однако после значительных сокращений в IT-секторе США в 2023 году они начинают стабилизироваться, добавляет он.

В Санта-Кларе, штат Калифорния, компания Netskope нанимает специалистов на технические позиции, включая инженеров по данным, аналитиков и инженеров по облачным операциям, сообщает Майк Андерсон, главный директор по цифровым технологиям и информации облачной компании. Создание новых IT-команд потребовало дополнительных наймов, и Netskope «инвестирует в повышение производительности по всему бизнесу», отмечает Андерсон.

Янолайтис также считает, что январские сокращения рабочих мест связаны с тем, что американские компании начали реализовывать плановые уменьшения расходов на этот год. Многие урезали бюджеты, основываясь на экономических прогнозах прошлого финансового планирования.

Сокращения продолжаются и в крупных технологических компаниях США. В прошлом месяце Meta Platforms объявила о сокращении 5% своего штата в США по итогам оценки эффективности, а в среду корпорация Workday, крупный производитель корпоративного программного обеспечения, сообщила о сокращении около 8,5% сотрудников.