Нейронный рендеринг, ага.

С небольшим опозданием после запланированной даты в конце января NVIDIA представила основную часть набора инструментов RTX Kit. Этот комплект, доступный для загрузки на GitHub, содержит отдельные репозитории для каждого компонента. Особый интерес вызывает технология RTX Neural Shaders (RTXNS), открывающая новые возможности для интеграции машинного обучения в графические приложения.

RTXNS предназначена для разработчиков, желающих внедрить технологии машинного обучения в свои графические проекты. Она предоставляет ряд примеров, помогающих понять, как обучать собственные нейронные сети и использовать их для инференса вместе с традиционной графической визуализацией. RTXNS использует язык шейдеров Slang и расширение Vulkan Cooperative Vectors для обеспечения доступа к аппаратному ускорению машинного обучения на GPU.

Также доступен RTX Character Rendering (RTXCR), демонстрирующий реалистичную визуализацию волос и кожи с помощью трассировки лучей. С появлением видеокарт GeForce RTX 50 NVIDIA внедрила поддержку новой структуры данных для волос — Linear-Swept Sphere (LSS). По заявлениям компании, LSS обеспечивает высокую производительность при трассировке и обновлении BVH, значительно снижая потребление памяти. В сравнении с предыдущей технологией Disjoint Orthogonal Triangle Strips (DOTS), использование LSS позволяет вдвое ускорить рендеринг анимированных волос и сократить использование видеопамяти в пять раз. Первые результаты работы RTX Hair ожидаются в февральском обновлении игры Indiana Jones and the Great Circle.

Технологию RTX Mega Geometry (RTXMG) можно опробовать, скомпилировав новый демонстрационный пример. Хотя она уже применялась в игре Alan Wake 2, возможность самостоятельного тестирования остаётся интересной для разработчиков.

Кроме того, в состав RTX Kit входит RTX Neural Texture Compression (RTX NTC), позволяющая существенно экономить память при работе с текстурами. Компания Compusemble протестировала эту технологию и обнаружила сокращение потребления памяти с 272 до 11,37 Мбайт, хотя использование модели NTC на базе ИИ может привести к некоторому снижению производительности.

Нужно понимать, что пакет RTX Neural Materials пока не включён в RTX Kit, его выход ожидается в будущем. Также в набор вошла новая технология, ранее не анонсированная на CES 2025, — RTX Texture Filtering (RTXTF). По информации NVIDIA, RTXTF улучшает качество изображения, сокращая артефакты за счёт выборочного фильтрования текстур после шейдинга и обработки сложных объектов.