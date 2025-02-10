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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Технологические гиганты направят свыше $320 млрд на развитие ИИ в 2025 году
Китайский стартап DeepSeek их не напугал.

В гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта крупнейшие компании планируют осуществить рекордные инвестиции на ближайшие годы. Amazon, Google, Microsoft и Meta объявили о существенном увеличении финансирования ИИ-проектов, несмотря на недавний прорыв китайского стартапа DeepSeek, авторы которого заявляли о создании конкурентоспособной модели при минимальных затратах.

Например, Microsoft намерена вложить $80 млрд в расширение облачной платформы Azure. Глава компании Сатья Наделла на Всемирном экономическом форуме в Давосе указал на высокую важность сохранения конкурентного преимущества в сфере ИИ путём внедрения передовых технологий в свои продукты.

Meta* под руководством Марка Цукерберга планирует в долгосрочной перспективе инвестировать «сотни миллиардов» долларов - дополнительно к $40 млрд, вложенным в 2024 году. Компания фокусируется на совершенствовании таргетированной рекламы и улучшении пользовательского опыта в своих приложениях.

Google, входящая в состав Alphabet, собирается увеличить инвестиции до $75 млрд в 2025 году, что на 42% больше прошлогоднего показателя в $53 млрд. Генеральный директор Сундар Пичаи отметил: «Возможности искусственного интеллекта безграничны, поэтому мы масштабируем наши вложения, чтобы соответствовать этому вызову». Он также прокомментировал достижения DeepSeek, подчеркнув, что новые методы делают ИИ более доступным и стимулируют дальнейшие исследования.

Amazon планирует инвестировать свыше $100 млрд в развитие инфраструктуры, главным образом для расширения Amazon Web Services.

Это существенный рост по сравнению с $77 млрд в 2024 году и $48 млрд в 2023-м. Руководитель компании Энди Джасси указал на «значительный спрос» в области ИИ как на ключевой фактор таких инвестиций.

Совокупные капитальные расходы этих компаний достигли $246 млрд в 2024 году, увеличившись на 63% по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что в 2025 году их общие инвестиции превысят $320 млрд.

Тем временем китайская лаборатория DeepSeek заявила о создании ИИ-модели, сравнимой с разработками Google и OpenAI, но при значительно меньших затратах. Несмотря на скептические мнения относительно достоверности этих утверждений, успех DeepSeek вызывает вопросы о необходимости столь масштабных инвестиций со стороны технологических гигантов.

Несмотря на все негативные факторы, корпорации продолжают активно вкладывать средства в строительство дата-центров, приобретение специализированных чипов и разработку передовых языковых моделей. Их цель — внедрить искусственный интеллект во все аспекты своих продуктов и услуг.

Кроме того, значительные инвестиции направляются в ИИ-стартапы. Сэм Альтман из OpenAI совместно с SoftBank и Oracle планирует вложить $100 млрд в ИИ-инфраструктуру США с перспективой увеличения суммы до $500 млрд в будущем.

Масштаб этих вложений отражает уверенность индустрии в трансформирующем потенциале искусственного интеллекта, несмотря на вызовы со стороны более эффективных моделей, подобных разработке DeepSeek.

* Meta - (соцсети Facebook и Instagram) признаны в РФ экстремистской организацией.

#искусственный интеллект #нейросети #meta
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