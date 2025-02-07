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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
Ой, а как оплатить? А, ну да.

Microsoft раскрыла подробности программы Extended Security Updates (ESU) для Windows 10. Желающим остаться на «десятке» после окончания официальной поддержки в октябре 2025-го придётся платить. Если что, компания давно настоятельно рекомендует переход на Windows 11, но предоставляет и платный вариант для тех, кто пока не готов к этому.

Программа ESU предоставит критически важные обновления безопасности для устройств с Windows 10 версии 22H2. Стоимость поддержки в первый год (с ноября 2025 по ноябрь 2026) составит $61 за устройство. Далее цена будет удваиваться ежегодно, а сама программа рассчитана на три года. Такая ценовая политика явно стимулирует переход на Windows 11.

Стоимость участия в программе ESU включает в себя оплату за все предыдущие годы. Присоединившись к программе, например, на второй год, необходимо будет оплатить и первый. Однако для владельцев виртуальных машин с Windows 10, работающих в Windows 365 или Azure Virtual Desktop, обновления ESU предоставляются бесплатно.

Несмотря на приближающийся конец поддержки Windows 10 и рекомендации Microsoft переходить на Windows 11 для «наилучшего и безопасного пользовательского опыта», «десятка» по-прежнему доминирует на рынке (60,37% всех установок Windows, по данным Statcounter).

Доля Windows 11 в январе 2025 года составила 36,6%, что немного больше, чем в декабре (34,12%). Рост, вероятно, связан с окончанием поддержки Windows 10. Сокращение разрыва между Windows 10 и Windows 11 радует Microsoft, но доминирование «десятки» свидетельствует о сложности перехода для пользователей.

#microsoft #windows 10 #операционные системы #программное обеспечение
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