Даже залогиниться не попросят.

OpenAI предприняла решительный шаг в конкурентной борьбе с Google, открыв бесплатный доступ к функции веб-поиска в ChatGPT. Теперь любой пользователь, зашедший на сайт chatgpt.com, может мгновенно начать поиск информации в интернете, не тратя время на регистрацию или авторизацию.

Как это работает? Всё просто: на сайте необходимо нажать кнопку поиска и ввести свой запрос. ChatGPT обработает его, проанализирует веб-страницы и предоставит ответ в привычном для чат-бота разговорном стиле, подкрепляя информацию ссылками и иллюстрациями.

Пока нововведение доступно в веб-версии и Android-приложении, владельцам устройств Apple придётся подождать. OpenAI не называет конкретных сроков, но, вероятнее всего, появление функции в App Store — вопрос ближайшего времени.

Этот шаг OpenAI выглядит логичным продолжением стратегии по расширению аудитории ChatGPT. Ранее веб-поиск был доступен только платным подписчикам, а затем — обладателям бесплатных аккаунтов. Теперь же компания решила убрать все барьеры, чтобы привлечь максимально широкую аудиторию и побороться за долю рынка поисковых систем.

Однако у медали есть и обратная сторона. Издание The Guardian предупреждает об уязвимости ChatGPT Search к так называемым «prompt injection»-атакам. Злоумышленники могут использовать скрытый текст на веб-страницах, внедряя в поисковую выдачу ложную или предвзятую информацию, а также распространяя вредоносный код. Пока неизвестно, удалось ли OpenAI устранить эту проблему.

Несмотря на существующие риски, эксперты считают, что OpenAI всерьёз нацелилась на доминирование Google в сфере веб-поиска. Сможет ли ChatGPT потеснить поискового гиганта, контролирующего около 90% рынка? Время покажет.