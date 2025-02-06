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Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft возвращает функцию распознавания символов OCR в стандартное приложение для Windows 11
Были проблемки.

Microsoft возвращает функцию оптического распознавания символов (OCR) в приложение Windows Photos для участников программы Windows Insider. После временной приостановки в ноябре 2024 года, вызванной необходимостью доработки, OCR снова доступна для тестирования на всех каналах Insider.

Теперь в обновлённом анонсе, изначально размещённом в октябре 2024 года, указывается, что Microsoft не только возобновила развертывание OCR, но и исправила ряд ошибок. Кнопка OCR отныне отображается постоянно (даже если на изображении нет текста), а процесс сканирования сопровождается анимацией, аналогичной Paint и Snipping Tool.

В частности, Microsoft сообщает: «Мы возобновляем развёртывание OCR в приложении Photos для инсайдеров Windows 11 на всех каналах Insider. Мы внесли некоторые улучшения. Кнопка OCR была обновлена и будет отображаться для каждого изображения. Если на изображении нет текста, появится уведомление о том, что OCR не может быть выполнен. Мы также добавили анимацию загрузки. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!»

О сроках появления OCR за пределами Insider Program пока ничего не сообщается. До тех пор Microsoft предлагает использовать Snipping Tool: нажмите Win + Shift + S, выберите изображение и нажмите кнопку «Text Action».

Возвращение OCR совпало с выпуском новой предварительной сборки Windows 11 в канале Canary, содержащей изменения для музыкантов и пользователей OneDrive.

#microsoft #windows 11 #программное обеспечение
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