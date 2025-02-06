Но есть ли весомые отличия от старых версий?

Google расширяет возможности для разработчиков и пользователей, открывая доступ к новым моделям семейства Gemini 2.0. Начнём с новинки для широкой публики: в приложении Gemini теперь можно испытать экспериментальную версию Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental. Фишка этой модели — демонстрация хода мыслей, что позволяет отслеживать логику рассуждений ИИ, как это реализовано в DeepSeek R1. Разработчики Google заявляют об улучшенных способностях к рассуждению, достигнутых на базе Gemini 2.0 Flash.

Подписчики Gemini Advanced могут опробовать экспериментальную версию Gemini 2.0 Pro, которая эффективнее справляется с кодированием и сложными задачами. Новые экспериментальные модели уже доступны в веб-версии и мобильном приложении Gemini, в перспективе — у клиентов Google Workspace Business и Enterprise.

Google открыла коммерческий доступ (GA) к Gemini 2.0 Flash. Эта модель, как заявлено, превосходит Gemini 1.5 Pro по ключевым AI-бенчмаркам и работает в два раза быстрее. Разработчики могут использовать Gemini 2.0 Flash через Gemini API в Google AI Studio и Vertex AI, воспользовавшись поддержкой нативных инструментов, контекстным окном в 1 миллион токенов и мультимодальными возможностями ввода и вывода (текст, изображение, аудио). Стоимость: $0,10 за миллион токенов для ввода и $0,40 за вывод текста.

Представлена Gemini 2.0 Flash-Lite, модель с контекстным окном в 1 миллион токенов, доступная в публичной бета-версии. Она позиционируется как экономичное решение. Расценки: $0,075 за миллион токенов для ввода и $0,30 за вывод.