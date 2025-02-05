Для этого нужно выполнить несколько условий.

VK запустила Фонд оригинальных авторов — новую программу монетизации для блогеров ВКонтакте с аудиторией до 100 тысяч подписчиков. Программа предназначена для поддержки креаторов, создающих оригинальный контент. Участники фонда будут получать ежемесячные выплаты и помощь в развитии своих сообществ.

Ежемесячная выплата составит 30 тысяч рублей. Авторы также получат доступ к аналитике, тренд-репортам, гайдам VK и возможность участвовать в спецпроектах. Для участия в программе необходимо вести открытое сообщество с аудиторией от 1 до 100 тысяч подписчиков, иметь выраженный стиль и экспертизу в одной из заявленных тематик, создавать оригинальный контент в формате постов и клипов, а также зарабатывать не более 100 тысяч рублей в других программах монетизации ВКонтакте.

Как отметил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев, запуск Фонда оригинальных авторов — часть стратегии VK по развитию экосистемы поддержки авторов оригинального контента. Программа ориентирована на начинающих блогеров, которым нужна помощь для роста и развития ВКонтакте. Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва добавила, что программа призвана помочь авторам сосредоточиться на создании качественного контента, повышая его ценность для подписчиков и рекламодателей.

В 2024 году VK проанализировала активность пользователей и выявила, что оригинальный контент более эффективен в борьбе за внимание аудитории. Новая программа рассчитана на год при соблюдении участниками ее условий. Подробная информация и форма заявки доступны по ссылке.