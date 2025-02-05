Виджеты на экране блокировки появились в Windows 10 и 11 еще в 2024 году.

На этой неделе Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 под номером 22635.4870 (KB5050087) в канале Beta. Одно из самых заметных изменений — возможность настраивать виджеты на экране блокировки и выбирать, какие из них отображать.

Виджеты на экране блокировки появились в Windows 10 и 11 еще в 2024 году. Они позволяют быстро получать полезную информацию, однако раньше пользователи могли либо включить все виджеты, либо отключить их полностью. Теперь Microsoft предоставляет возможность выбирать отдельные виджеты. Первые признаки этой функции были замечены еще в ноябре 2024 года.

Возможность выбора виджетов постепенно становится доступной участникам программы Windows Insider со сборкой 22635.4870 (канал Beta). Для принудительного включения функции необходимо:

Скачать ViVeTool с GitHub и распаковать файлы в удобную папку.

Запустить командную строку от имени администратора и перейти в папку с ViVeTool с помощью команды CD.

Ввести команду vivetool /enable /id:50179255,53672489 и нажать Enter.

Перезагрузить компьютер.

После этого в разделе «Параметры» > «Персонализация» > «Экран блокировки» появится кнопка «Ваши виджеты» > «Добавить виджет». Для полного отключения виджетов нужно переключить соответствующий тумблер.

Важно отметить, что для изменения этих настроек требуется активированная копия Windows.