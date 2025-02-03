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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
NVIDIA Reflex второго поколения пока «дружит» только с новыми RTX 50 — поддержка старых видеокарт появится позже
Нужно установить свежий драйвер, как вы понимаете.

Компания NVIDIA представила технологию Reflex 2, обещающую значительно снизить задержку ввода. В основе Reflex 2 лежит новая функция Frame Warp, которая динамически корректирует кадр в соответствии с движением мыши. Это позволяет добиться более точного и плавного управления в динамичных играх. NVIDIA заявляет, что Reflex 2 вдвое быстрее предыдущей версии и снижает задержку ввода на 75%.

На старте технология будет доступна только владельцам видеокарт серии RTX 50 (настольных и мобильных) с установленным драйвером NVIDIA 570+. Поддержка предыдущих поколений RTX появится позже, с выходом обновлений. Эта информация была опубликована в документации Game Works.

В играх с высокой нагрузкой на процессор, например, CS, Valorant или Final, кадры часто скапливаются в очереди на обработку видеокартой. Reflex первого поколения решал эту проблему, синхронизируя работу процессора и видеокарты. Reflex 2 идет дальше, используя Frame Warp для более точной и быстрой обработки кадров. Frame Warp анализирует положение мыши и корректирует кадр, учитывая последние изменения. NVIDIA использует технологию Inpainting для предсказания финального кадра без значительного увеличения задержки.

Теоретически, Reflex 2 могла бы работать на любой видеокарте RTX. Однако NVIDIA ограничила поддержку на старте, и пользователям более старых карт придется подождать.

#nvidia #видеокарты #драйверы #программное обеспечение #nvidia reflex 2
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