Но не самую полную.

В преддверии релиза видеокарт AMD на архитектуре RDNA 4, разработчики графических драйверов Valve для Linux оптимизировали драйвер RADV (Radeon Vulkan) для новых GPU. Этот драйвер с открытым исходным кодом входит в состав Mesa.

Как сообщает ресурс Phoronix, до выхода Radeon RX 9070 в марте будет выпущена версия Mesa 25.0, содержащая необходимые обновления RADV. Ведущий разработчик RADV в команде Valve, Самуэль Питуазе, заверил, что поддержка RDNA 4 в Mesa 25.0 будет «достаточно хорошей».

Однако в первой версии будут отсутствовать две функции: Cooperative Matrix (VK_KHR_cooperative_matrix) и декодирование/кодирование видео (Vulkan Video). Первая важна для специализированных вычислительных задач в играх и машинном обучении, вторая — для эффективной обработки видео в API Vulkan.

Отсутствие поддержки Vulkan Video не означает, что в RDNA 4 не будет аппаратного ускорения декодирования/кодирования видео через VA-API (Video Acceleration API). Эта функция не зависит от Vulkan Video и, вероятно, будет реализована инженерами AMD.

Таким образом, пользователи Linux с видеокартами RX 9070 смогут использовать Vulkan благодаря RADV в Mesa 25.0. Отсутствующие компоненты, вероятно, будут добавлены после запуска GPU.