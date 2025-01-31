Мы слишком привыкли к этому, увы.

Компания «Доктор Веб» подвела итоги 2024 года, сообщив о существенном увеличении числа выявленных угроз. По сравнению с 2023 годом общее количество обнаруженных киберугроз возросло на 26,20%, а количество уникальных угроз увеличилось на 51,22%.

Эксперты компании отмечают, что в течение года наблюдалась высокая активность кибермошенников, использующих как традиционные, так и новые методы обмана. В российском сегменте интернета особое распространение получили фишинговые сайты, маскирующиеся под интернет-магазины и социальные сети. Они предлагали пользователям участие в поддельных промоакциях и розыгрышах призов. На таких сайтах жертвы всегда «выигрывали», но для получения несуществующего приза им предлагалось оплатить «комиссию».

Согласно данным Dr.Web Security Space для мобильных устройств, самыми распространёнными вредоносными программами для Android вновь стали трояны семейства Android.HiddenAds. Эти вредоносные приложения скрывают своё присутствие на заражённых устройствах и навязчиво показывают рекламу. Они составили более трети всех обнаруженных мобильных угроз.

Кроме того, повысилась активность нежелательных программ семейств Program.FakeMoney, Program.CloudInject и Program.FakeAntiVirus. Приложения Program.FakeMoney обещают пользователям вознаграждения за выполнение различных заданий, однако вывести заработанные средства невозможно. Program.CloudInject представляют собой модифицированные программы с добавленным неконтролируемым кодом и опасными разрешениями. Program.FakeAntiVirus притворяются антивирусами, обнаруживают несуществующие угрозы и требуют приобрести полную версию для их «устранения».

Также в 2024 году значительно возросла активность банковских троянов для Android по сравнению с предыдущим годом. Эти вредоносные программы нацелены на кражу финансовых данных пользователей и могут приводить к серьёзным финансовым потерям.

Специалисты «Доктор Веб» призывают пользователей быть бдительными, скачивать приложения только из проверенных источников и использовать современные антивирусные решения для защиты своих устройств.