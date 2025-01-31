Пользуетесь такой штукой?

NVIDIA обновила технологию RTX Video Super Resolution, которая позволяет улучшать качество видеоконтента, транслируемого через веб-браузеры и видеоплееры. Эта технология особенно полезна при просмотре потоковых видео, но и для запущенного в VLC ролика тоже сгодится.

Так вот, изначально пользователи отмечали высокий расход ресурсов GPU, доходящий до 240 Вт в зависимости от профиля масштабирования. Однако с новым обновлением была представлена улучшенная модель ИИ, которая требует на 30% меньше энергии.

Теперь RTX VSR встроена в приложение NVIDIA. Чтобы активировать функцию, нужно перейти на вкладку System, затем Video, и включить её по своему усмотрению. Также можно настроить отображение индикатора использования технологии.

Компания NVIDIA добавила новый режим качества Auto, который будет использовать ровно столько ресурсов GPU, сколько необходимо. Режим High максимизирует использование GPU для обеспечения наилучшего качества.

Кроме того, новое обновление включает возможность улучшать HDR-видео. Если вы смотрите HDR-видео с разрешением ниже вашего монитора в браузере, оно автоматически повысится до разрешения экрана.

Ещё добавлена функция GPU Utilization для RTX Video. Когда качество установлено на Auto, GPU будет использовать столько ресурсов, сколько необходимо для наилучшего качества. При установке на более низкие уровни больше ресурсов GPU будет резервировано для игр или ресурсоёмких приложений. Можно также переключиться в ручной режим и установить фиксированный уровень качества.