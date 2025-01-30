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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Альтернативный файловый менеджер Files для Windows 10 и 11 получил новый интерфейс и доработанную систему тегов
Всё стало проще и удобнее.

Один из лучших альтернативных файловых менеджеров Files для Windows 10 и 11 получил крупное обновление с порядковым индексом 3.9. Среди ключевых нововведений — полностью переработанный интерфейс и улучшенная система тегов.

Теперь присваивать теги файлам и папкам можно простым перетаскиванием в обновлённом виджете «Теги», дизайн которого привели в соответствие с общим стилем приложения. В версии 3.9 появился новый режим просмотра Cards View, который заменил устаревший Tiles View. Теперь Files отображает больше полезной информации о каждом файле: разрешение и размер изображений, теги, продолжительность медиафайлов.

Режим Grid View также улучшили: при выделении элементов отображается цветная рамка, что повышает удобство использования. Все режимы просмотра (Details View, List View, Columns View и Cards View) получили новые значки и эскизы, адаптированные к разным значениям DPI для большей чёткости. Размер эскизов теперь синхронизируется с выбранным размером макета.

Еще одно важное изменение — возможность сразу задать произвольное имя при создании ярлыка. Раньше приходилось сначала создавать ярлык автоматически, а затем переименовывать его вручную.

Доработали и механизм обновлений Files. Кнопка для просмотра заметок о выпуске на панели инструментов получила новый значок. А ещё добавили возможность в любой момент просмотреть список последних изменений. Панель «Сведения» теперь показывает подробную информацию о дисках, включая общую емкость, объем свободного пространства и тип файловой системы.

Среди других улучшений: установка изображений JPEG-XR в качестве фона рабочего стола, улучшения окна «Свойства», автоматическое переключение фокуса при создании новой вкладки, новые протоколы запуска для разных каналов обновлений (Dev, Preview, Stable), а также повышение производительности. Полный список изменений доступен по ссылке.

#программное обеспечение #файловые менеджеры #files
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