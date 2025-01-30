Вот вам и «выключатель интернета». А ещё «полиция копирайта».

В США готовят законопроект FADPA, упрощающий блокировку иностранных пиратских сайтов через телеком-операторов и DNS-провайдеров. Защитники прав потребителей опасаются, что инициатива превратит интернет-провайдеров в «полицию копирайта» и позволит блокировать ресурсы на глобальном уровне.

Законопроект FADPA, инициированный демократом Зои Лофгрен, предусматривает блокировку иностранных пиратских ресурсов по решению суда в США. Блокировка будет осуществляться крупными интернет-провайдерами и поставщиками DNS. Законодатели утверждают, что закон не ограничит свободу интернета, а затронет только нарушителей авторских прав. Разработка документва заняла более года и велась при участии представителей IT-индустрии, кино и телевидения.

FADPA обяжет блокировать пиратские ресурсы интернет-провайдеров со 100 тыс. абонентов и DNS-сервисы с годовой выручкой свыше $100 млн. Исключения предусмотрены для VPN-сервисов, DNS-провайдеров, использующих шифрование, и операторов, для которых телеком-услуги не являются основным бизнесом.

Для получения ордера на блокировку правообладатель должен обратиться в суд США, доказав нарушение своих прав и потенциальный ущерб. После получения предварительного ордера правообладатель сможет добиться блокировки ресурса. Судьи не будут предписывать провайдерам конкретные технические решения. У оператора заблокированного сайта будет 30 дней на обжалование решения.

Закон направлен против сайтов, изначально созданных для пиратства, не имеющих легальных источников дохода или намеренно продвигаемых как платформы для распространения пиратского контента. Российские «Авито» и «ВКонтакте», внесенные в список рынков контрафакта, вряд ли будут заблокированы. Ситуация с RuTracker и LibGen более неоднозначная, так как правообладатели давно пытаются их закрыть.

FADPA критикуют организации Public Knowledge и Re:Create Coalition. Public Knowledge считает, что закон превратит провайдеров в «полицию копирайта», а Re:Create Coalition называет его «выключателем интернета». Public Knowledge также отмечает, что блокировки могут быть глобальными из-за участия крупнейших DNS-провайдеров.