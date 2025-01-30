Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В США разрабатывается закон о блокировке пиратских сайтов по всему миру через DNS-провайдеров
Вот вам и «выключатель интернета». А ещё «полиция копирайта».

В США готовят законопроект FADPA, упрощающий блокировку иностранных пиратских сайтов через телеком-операторов и DNS-провайдеров. Защитники прав потребителей опасаются, что инициатива превратит интернет-провайдеров в «полицию копирайта» и позволит блокировать ресурсы на глобальном уровне.

Законопроект FADPA, инициированный демократом Зои Лофгрен, предусматривает блокировку иностранных пиратских ресурсов по решению суда в США. Блокировка будет осуществляться крупными интернет-провайдерами и поставщиками DNS. Законодатели утверждают, что закон не ограничит свободу интернета, а затронет только нарушителей авторских прав. Разработка документва заняла более года и велась при участии представителей IT-индустрии, кино и телевидения.

FADPA обяжет блокировать пиратские ресурсы интернет-провайдеров со 100 тыс. абонентов и DNS-сервисы с годовой выручкой свыше $100 млн. Исключения предусмотрены для VPN-сервисов, DNS-провайдеров, использующих шифрование, и операторов, для которых телеком-услуги не являются основным бизнесом.

Для получения ордера на блокировку правообладатель должен обратиться в суд США, доказав нарушение своих прав и потенциальный ущерб. После получения предварительного ордера правообладатель сможет добиться блокировки ресурса. Судьи не будут предписывать провайдерам конкретные технические решения. У оператора заблокированного сайта будет 30 дней на обжалование решения.

Закон направлен против сайтов, изначально созданных для пиратства, не имеющих легальных источников дохода или намеренно продвигаемых как платформы для распространения пиратского контента. Российские «Авито» и «ВКонтакте», внесенные в список рынков контрафакта, вряд ли будут заблокированы. Ситуация с RuTracker и LibGen более неоднозначная, так как правообладатели давно пытаются их закрыть.

FADPA критикуют организации Public Knowledge и Re:Create Coalition. Public Knowledge считает, что закон превратит провайдеров в «полицию копирайта», а Re:Create Coalition называет его «выключателем интернета». Public Knowledge также отмечает, что блокировки могут быть глобальными из-за участия крупнейших DNS-провайдеров.

#dns #пиратство
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
16
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
+
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
67
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
293
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
12
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
6
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
15
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
3

Сейчас обсуждают

Bamboliny
16:54
Я, правда, не имел дела с G100, как-то не попадался, но, это, видимо, как раз тот случай, когда горбатого могила исправит. :)
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
Vorvort
16:53
ТАА + RIS 30% (шарп) на Radeon норм. На зелени включай DLAA если ТАА не нравится.
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
PanzerK
16:48
Ну вроде Matrox G200 вполне нормально работает с OpenGL, не очень быстро конечно, но вполне качественно без всяческих ухищрений как это было у nVidia всю дорогу.
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
Андрей Макин
16:47
В очередной раз убедился, что не зря заимел 7900xtx.
Разгонный потенциал GeForce RTX 5080 позволяет удвоить преимущество над RTX 4080 SUPER
Егор Рыжонков
16:37
По секрету скажу, что разгон без повышения напряжения вообще безопасен, да даже если и с повышением это все равно ни на что толком не влияет, всегда поражаюсь мнению диванных экспертов
Разгонный потенциал GeForce RTX 5080 позволяет удвоить преимущество над RTX 4080 SUPER
Чatо -- Боt
16:34
>Премиальные модели до 55% дороже, по сравнению с рекомендованной ценой. Ешьте сами с волосами! (цэ)
ASUS заявляет, что повреждения видеокарт при изъятии их с Q-Release вызваны ошибками пользователей
Dante1980
16:32
Зумера видно из далека... Если НАДО поставишь ЛЮБУЮ ось... Только зачем?
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
FelsheR-zzzzz
16:28
Вести перед собой пленных и мирняк, засыпать телами рвы, разминировать минные поля - обычная европейская тактика не первое тысячелетие. Это так - нюансы, тонкости и вбросы.
В России был замечен ракетный комплекс, замаскированный под гражданский грузовик
Ренбокот
16:27
Какие 7 лет? ГТА6 выйдет через пару лет и положит на лопатки все нынешние карты
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Чatо -- Боt
16:25
Урежь осетра, автор. Расстояние между Москвой и Владивостоком по прямой составляет 6417 км. Делим 6400 на 2200 и получаем 2,9 часа. Но по прямой самолёты по такому маршруту не летают, но "забирают" мн...
В России разрабатывают сверхзвуковой самолёт для полётов на скорости 2200 км/ч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем