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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российская «Группа Астра» поставила в прошлом году ПО на 20 млрд рублей
Импортозамещение.

Российский разработчик ПО «Группа Астра» (MOEX: ASTR) сообщил о рекордных отгрузках в 20 млрд рублей за 2024 год. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 78%. Компания связывает успех с расширением бизнеса, ростом клиентской базы и развитием продуктовой экосистемы. Число совместимых партнерских решений увеличилось на 28%, достигнув 3229.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра» Елена Бородкина отметила, что компания демонстрирует один из самых высоких темпов роста среди российских публичных компаний. Портфель клиентов «Группы Астра» превысил 29 000 организаций, включая крупные компании из государственного и частного секторов, а также представителей малого и среднего бизнеса. Среди ключевых клиентов — Сбер, ВТБ, «Алроса», «Европлан» и «Вило Рус». Компания продолжает инвестировать в развитие продуктов, M&A-сделки и расширение команды

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В четвертом квартале «Группа Астра» сфокусировалась на проектах миграции. Например, «Уральский завод гражданской авиации» перевел более 1400 рабочих мест с MS Exchange на RuPost — корпоративную почту «Группы Астра». Также был подписан меморандум с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) о переходе на операционную систему, службу каталогов, СУБД и решение для мобильной работы от «Группы Астра».

В области технологического развития «Группа Астра» представила Desktop X — решение для доступа к корпоративным коммуникациям. Компания также приобрела платформу контейнеризации «Боцман», укрепив направление виртуализации и облачных сервисов. Совместно с «Аквариус» был разработан программно-аппаратный комплекс для создания частных и публичных облаков.

«Группа Астра» подтвердила высокий уровень надежности своих решений, получив новые сертификаты ФСТЭК России. Облачная платформа «Брест» и ALD Pro сертифицированы по второму уровню доверия, а RuBackup — по четвертому. Эти сертификаты позволяют использовать продукты для работы с конфиденциальной информацией и государственной тайной.

#программное обеспечение #российское по #группа астра
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