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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс 360» заблокировала 21,1 млрд спам-писем в 2024 году
Это вам не в мессенджере общаться.

В 2024 году защитные алгоритмы «Яндекс 360» заблокировали 21,1 млрд нежелательных электронных писем, что составляет примерно четверть от общего входящего потока в 86,7 млрд. В компании отмечают, что технологии «Спамооборона» позволили существенно снизить количество спама, доходящего до пользователей.

Согласно статистике «Яндекс 360», ежедневный объём писем от мошенников также уменьшается. Если пять лет назад «Спамооборона» блокировала около 82 млн таких сообщений в сутки, то в 2024 году этот показатель снизился до 58 млн. Эксперты связывают это с развитием технологий антиспама, которые всё лучше распознают и блокируют вредоносные рассылки.

Несмотря на общее снижение количества спама, мошенники всё чаще переходят к целенаправленным рассылкам, содержащим вредоносное ПО, вирусы или фишинговые ссылки. Такие точечные атаки представляют повышенную опасность для пользователей. Интересно, что города-миллионники продолжают лидировать по количеству получаемого спама. В частности, в Москве за год было заблокировано 3,7 млрд спам-сообщений, а в Санкт-Петербурге – 1,27 млрд. Далее в списке следуют Екатеринбург (399 млн), Новосибирск (292 млн) и Нижний Новгород (273 млн).

Среди наиболее популярных видов спама в 2024 году выделяются: письма с вредоносными файлами (1,2 млрд), предложения обучающих курсов (551 млн), розыгрыши и призы, реклама казино и букмекерских контор (364 млн), а также предложения о работе (302 млн).

Для сравнения, в 2022 году «Яндекс 360» обработал около 100 млрд входящих писем, из которых 6,5 млрд были спамом, а в 2023 году — свыше 97 млрд писем, из которых спамом оказались 21,3 млрд. Таким образом, можно отметить тенденцию к увеличению объёма отфильтровываемого спама в последние годы, что свидетельствует о действительно работающих алгоритмах безопасности «Яндекс 360».

#яндекс #программное обеспечение #российское по #yandex
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