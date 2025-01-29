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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Пользователи Windows 11 могут управлять своим iPhone через меню «Пуск» — раньше это было доступно только на Android
Заряд батареи там просмотреть. Или сообщения просмотреть.

Участники программы Windows Insider на ветках Dev и Beta получили возможность интегрировать свои iPhone с ПК через меню «Пуск». Ранее такая функция была доступна только для Android-устройств.

В новом пресс-релизе разработчики из Microsoft также пояснили, что для новых пользователей процесс подключения устройств стал более интуитивным. Теперь достаточно выбрать тип своего телефона (Android или iPhone) в правой панели меню «Пуск», и следовать подсказкам на экране для сопряжения с компьютером. После этого можно будет получить доступ к функциям телефона непосредственно из меню «Пуск».

Владельцы iPhone теперь смогут напрямую из меню «Пуск» просматривать заряд батареи своего телефона, проверять подключение, просматривать сообщения и звонки, а также отслеживать последние уведомления. Это нововведение выводит интеграцию с устройствами Apple на новый уровень, делая её сопоставимой с возможностями для Android.

Кроме того, из меню «Пуск» теперь можно обмениваться файлами между компьютером и смартфоном (Android или iPhone). Чтобы отправить файл, нужно лишь нажать кнопку «Отправить файлы». Таким образом, процесс передачи данных между устройствами стал простым и быстрым, независимо от платформы смартфона

Обновления доступны для участников программы Windows Insider в каналах Dev и Beta с установленной сборкой 4805 и выше (Beta) и 26120.3000 и выше (Dev). Для работы новых функций необходимо также наличие установленной версии Phone Link 1.24121.30.0 или выше, а также наличие Bluetooth LE и активной учетной записи Microsoft. Следует учитывать, что функция не поддерживается для версий Windows Pro Education или Education.

Пользователям предлагается активно тестировать новые функции и делиться своими отзывами и предложениями через Центр отзывов (Win + F), в разделе «Приложения > Связь с телефоном», а также на форумах сообщества Windows Insider и в социальных сетях. Данное нововведение делает интеграцию смартфона с компьютером еще более гладкой и удобной.

#microsoft #iphone #windows 11 #ios #программное обеспечение
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