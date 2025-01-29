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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В 2024 году пользователи потратили $1,4 млрд на чат-боты и приложения с ИИ
Увы, ожидаемо. Кажется, эта цифра будет только расти.

С момента появления на рынке мобильных приложений с искусственным интеллектом их популярность неуклонно растёт. Согласно данным аналитической компании Appfigures, в 2024 году пользователи потратили на такие программы $1,4 млрд, а в 2025 году ожидается рост потребительских трат до $2 млрд. За последние два года ежемесячный доход от подобных приложений увеличился в 37 раз.

Среди всего многообразия приложений с ИИ лидирует ChatGPT от OpenAI. Языковая модель, дебютировавшая в ноябре 2022 года, стала доступна в магазинах мобильных приложений в мае 2023 года. С момента своего запуска пользователи потратили на это приложение $529 млн, причём месячная выручка ChatGPT с момента появления выросла в 75 раз. С июля этого года ежемесячный доход ChatGPT превышает суммарную выручку всех остальных популярных приложений-помощников в App Store и Play Store.

Основной движущей силой нового рынка являются чат-боты. Они занимают восемь из десяти первых мест в рейтинге скачиваний за последние два года, что подтверждает их востребованность.

Интересно отметить, что основной аудиторией приложений с ИИ являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом большая часть мировых расходов на такие приложения (64%) приходится на пользователей из США. Это говорит о том, что в этой стране наблюдается наиболее активное использование и готовность тратить деньги на новые технологии.

В итоге, можно констатировать, что рынок приложений с ИИ переживает период стремительного роста, а чат-боты являются наиболее востребованным его сегментом. Этот тренд, вероятно, сохранится в будущем, и мы увидим дальнейший рост потребительских трат на такие технологии.

#искусственный интеллект #нейросети #чат боты
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