Но есть нюанс.

В России наблюдается значительная нехватка кадров в сфере информационных технологий. По словам представителя Минтруда, экономике страны необходимо дополнительно около 100 тысяч разработчиков программного обеспечения, а также примерно 40 тысяч специалистов по базам данных и сетям. Общая потребность в IT-кадрах, таким образом, составляет 140 тысяч человек.

В министерстве подчеркнули, что эти цифры будут учтены при распределении контрольных цифр приёма в учебные заведения. Данная мера призвана удовлетворить растущий спрос на IT-специалистов в различных секторах экономики.

Кроме того, ведомство работает над совершенствованием подготовки специалистов в области информационной безопасности. Минтруд уже обновил пять соответствующих профессиональных стандартов. По словам представителя министерства, эти изменения позволят актуализировать программы обучения и привести их в соответствие с требованиями рынка труда.

Стоит также отметить, что значительную часть общего дефицита кадров составляют рабочие специальности. По оценке Минтруда, их нехватка достигает 70% от общего показателя. Для решения этой проблемы в рамках нацпроекта «Кадры» запланирован ряд мер. Среди них ежегодные ярмарки трудоустройства, проводящиеся весной и в начале лета, а также модернизация конкурса «Лучший по профессии». Конкурс, направленный на популяризацию рабочих специальностей, теперь будет включать не менее 20 номинаций, что позволит привлечь больше внимания к востребованным профессиям.

Очевидно, что нехватка IT-специалистов и квалифицированных рабочих кадров является серьёзной проблемой для экономики. Предложенные меры, в первую очередь, направлены на то, чтобы сбалансировать рынок труда и обеспечить предприятия необходимыми человеческими ресурсами, что, в свою очередь, способно ускорить экономическое развитие страны.