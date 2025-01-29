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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft признала проблемы с аудио после январских обновлений Windows 11 и 10
Кажется, там давно привыкли. И пользователи, наверное, тоже.

Компания Microsoft подтвердила наличие проблем со звуком после установки январских обновлений Windows 11 и 10. Ошибка затрагивает пользователей внешних цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) и приводит к полной потере звука. Проблема наблюдается в Windows 11 (KB5050009 и KB5050021) и Windows 10 (KB5049981).

Первые сообщения о сбоях появились сразу после выхода обновлений 14 января 2025 года. Несмотря на то, что январский пакет обновлений был ориентирован на повышение безопасности и не содержал новых функций, многие пользователи столкнулись с неработоспособностью аудиоустройств, подключенных через внешние аудиокарты. Проблема, связанная с цифро-аналоговыми преобразователями, оказалась достаточно распространенной и затронула различные модели этих устройств.

В качестве временного решения Microsoft предлагает отказаться от использования внешних преобразователей и подключать аудиоустройства напрямую к компьютеру. Компания работает над исправлением ошибки и обещает выпустить обновление в ближайшее время.

Цифро-аналоговые преобразователи — это устройства, преобразующие цифровой аудиосигнал в аналоговый, воспринимаемый наушниками или колонками. Они широко используются аудиофилами и профессионалами для получения высококачественного звука. Январские обновления Windows препятствуют нормальной работе этих устройств, вызывая ошибку «Устройство не может быть запущено (Код 10). Недостаточно системных ресурсов для завершения API». Это указывает на проблемы с выделением памяти для подключенных аудиокарт.

Среди пострадавших устройств: JDS Labs ODAC, Fiio E17K, FX-Audio DAC-X6, Hifime Sabre DAC, гарнитуры HyperX с USB-подключением, Denon CEOL Carino и другие. Все они используют внешние аудиопреобразователи.

Помимо проблем с внешними аудиокартами, январские обновления вызывают сбои в работе Bluetooth-аудио, зависания Проводника и неполадки с камерой. В качестве обходного пути рекомендуется удалить обновления KB5050009, KB5050021 или KB5049981, приостановить автоматическое обновление и дождаться февральского патча.

#microsoft #windows 10 #windows 11 #операционные системы
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