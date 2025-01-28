Импортозамещение в сфере информационной безопасности является приоритетной задачей.

«Т-банк» первым среди крупных российских банков заменил корпоративную систему сертификации Microsoft на отечественный аналог от Safetech. Это решение критически важно для обеспечения безопасности банка, подтверждения подлинности программ, сайтов и идентификации сотрудников. Safetech подтвердила переход, о чём также сообщили «Ведомости».

Цифровые сертификаты, выдаваемые центром сертификации (CA), играют ключевую роль в работе банка. Они используются для подтверждения подлинности веб-сайтов (например, для безопасного соединения HTTPS), аутентификации пользователей и устройств внутри корпоративной сети, электронной подписи документов и многих других задач. Без работающей системы сертификации деятельность банка может быть серьёзно нарушена, так как сертификаты необходимы как для взаимодействия с клиентами, так и для внутренних операций.

Переход «Т-банка» на Safetech CA был бесшовным благодаря возможности импорта существующих сертификатов и шаблонов из Microsoft CA, что минимизировало время простоя и потенциальные риски. Safetech CA полностью совместим с различными операционными системами, включая Windows, Linux и macOS, и поддерживает необходимые протоколы, такие как MS Enrollment и SCEP. Это обеспечивает выпуск сертификатов для широкого спектра оборудования и устройств.

По словам вице-президента и технического директора «Т-банка» Олега Щербакова, импортозамещение в сфере информационной безопасности является приоритетной задачей. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров оценил стоимость замены системы CA от 1,5 млн рублей. На рынке также представлены аналогичные решения от компаний «Аладдин Р.Д.» (Aladdin Enterprise CA) и «Ред Софт» («Ред АДМ пром»).

Safetech заявляет, что их система CA не только полностью заменяет Microsoft CA, но и позволяет оптимизировать процессы выпуска и управления сертификатами. Это достигается благодаря современному интерфейсу и автоматизации ряда задач.