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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Глава OpenAI похвалил DeepSeek, но обещал выпустить более эффективные ИИ-модели в будущем
И ускорить их выход благодаря обострению конкуренции.

Как отмечает Bloomberg, один из основателей и действующий генеральный директор OpenAI, создавшей нашумевший ChatGPT — Сэм Альтман (Sam Altman) на страницах X похвалил китайского конкурента, назвав DeepSeek R1 «впечатляющей моделью», особенно с учётом предполагаемых относительно небольших затрат на её обучение.

Источник изображения: OpenAI

При этом Альтман дал понять, что OpenAI не остановится на достигнутом и будет предлагать более совершенные языковые модели собственной разработки, а появление нового конкурента эту компанию только воодушевляет ускорить выход новых моделей.

Интересно, что эту тему не обошёл стороной и бывший генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), который сейчас финансирует развитие собственного стартапа Gloo. Успехи DeepSeek вдохновили специалистов Gloo переключиться на соответствующую языковую модель, и принцип открытого исходного кода вообще очень импонирует Гелсингеру, поскольку позволяет сэкономить на расходах. Gloo также скоро перейдёт на большую языковую модель собственной разработки, использующую открытый исходный код.

#искусственный интеллект #openai #сэм альтман #deepseek #патрик гелсингер
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