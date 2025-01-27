И это хорошо. Наверное.

Компания Sitronics KT (Sitronics Group) внедряет передовые технологии в российские учебные заведения, оснащая школы, вузы, училища и центры развития мультимедийными системами, VR-тренажерами, специализированным оборудованием и разрабатывая учебный контент. Более 50 образовательных учреждений по всей стране уже используют решения компании.

В число востребованных решений для вузов входят интерактивные комплексы и тренажеры, например, для обучения вождению в различных условиях. Школы активно заказывают оборудование для кабинетов НВП, ОБЖ, РХБЗ, медицинской подготовки и классов «Истории и патриотического воспитания». Университеты же фокусируются на мультимедийном оборудовании для аудиторий, оснащении лабораторий и внедрении программно-аппаратных комплексов.

Sitronics KT предоставляет не только оборудование, но и комплексные решения, включая разработку сопутствующего контента. «Классическое образование важно, но технологии трансформируют и эту сферу», — отмечает Евгений Шишенин, директор по развитию Sitronics KT. Среди клиентов компании — СПбГУ, РАНХиГС, РУДН, БФУ им. И. Канта, САФУ и ПГУПС. Только за последние три года компания реализовала 20 проектов, а всего — более 50.

Цифровизация образования — необходимый шаг для адаптации к современным экономическим реалиям, и Sitronics KT активно способствует этому процессу.