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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Apple направила своего ценнейшего менеджера для «прокачки» Siri и устранения отставания в области ИИ
Данное отставания стало слишком заметным.

Ким Воррат, ветеран Apple с 36-летним стажем, известная своей способностью выводить на рынок сложные продукты, получила новое назначение. Теперь она возглавит работу над улучшением голосового помощника Siri и развитием искусственного интеллекта в компании. Воррат, ранее отвечавшая за управление программами, стала заместителем Джона Джаннандреа, главы подразделения ИИ и машинного обучения.

Это назначение – реакция на отставание Apple от конкурентов в области ИИ, таких как OpenAI, Meta и Google. Siri, когда-то передовой программный продукт купертинцев, стал символом этого отставания. Samsung и Amazon уже интегрировали новые ИИ-функции в свои продукты. Воррат, имеющая опыт работы над первым iPhone, операционными системами для iPhone, iPad и Mac, а также гарнитурой Vision Pro (здесь её заменит Хейли Аллен), должна исправить ситуацию.

Воррат несколько недель консультировала Келси Петерсон, предыдущего руководителя программ в подразделении ИИ, которая теперь будет отчитываться перед Воррат вместе с Синди Лин и Марком Шонбраном. Данный менеджер известна умением быстро организовывать слоэные рабочие процессы, что особенно важно для быстро растущего подразделения ИИ.

В текущем году команда сосредоточится на модернизации Siri и улучшении внутренних ИИ-моделей Apple. Платформа Apple Intelligence, запущенная в октябре, пока обладает лишь базовыми функциями. Новая Siri в iOS 18.4 (выйдет в апреле) должна научиться лучше понимать запросы, а также использовать данные пользователя и управлять приложениями. Однако даже с этими улучшениями Siri будет отставать от аналогов Samsung. Более продвинутая разговорная версия Siri ожидается не ранее 2026 года.

Репортёры Bloomberg рассказали, что Apple столкнулась с проблемами точности в новостных сводках, генерируемых ИИ, и временно отключила эту функцию. Ранее, после закрытия проекта автономного автомобиля, в команду ИИ перешёл Кевин Линч, который сейчас возглавляет разработку робототехники.

#apple #нейросети #программное обеспечение #искуственный интеллект #siri
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