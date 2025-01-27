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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Kiwi Browser закрывается, но его наследие перейдет в Microsoft Edge
С браузерами такое случается.

Разработчик Arnaud Granal объявил о закрытии Kiwi Browser, полностью открытого браузера для Android. Информация об этом появилась на официальном сервере Discord и репозитории GitHub. Последняя версия браузера доступна для скачивания на GitHub, но из Google Play Store приложение уже удалено.

«Поддержка браузеров — сложная задача, требующая долгосрочных обязательств. Kiwi начинался как сторонний проект, и ему уже почти 7 лет», — пояснил Granal. По его словам, миллион загрузок в месяц оказался «слишком много»: пользователей становилось всё больше, и все они хотели новые функции и обновления.

Kiwi Browser, основанный на Chromium, был запущен в апреле 2018 года. Поддержка расширений Chrome появилась в апреле 2019 года, а в апреле 2020 браузер стал полностью открытым. Помимо расширений Chrome, браузер предлагал ночной режим, блокировку рекламы, улучшения производительности, удобное управление одной рукой и нижнюю адресную строку.

Примечательно, что код расширений Kiwi Browser интегрирован в Microsoft Edge Canary. Granal опубликовал инструкцию по установке расширений в Edge Canary для Android:

  • Открыть Edge Canary и перейти в «Настройки» > «О Microsoft Edge».
  • Пять раз нажать на номер сборки, чтобы включить параметры разработчика.
  • В параметрах разработчика выбрать «Установка расширения по ID».
  • Найти ID расширения в интернет-магазине Edge, скопировать его из URL и вставить в поле «Установка расширения по ID».

Разработчик рекомендует перейти на альтернативные браузеры, такие как Mozilla Firefox, Vivaldi и Edge Canary, поскольку устаревший браузер будет уязвим для угроз безопасности.

#программное обеспечение #браузеры #arnaud granal #kiwi browser
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