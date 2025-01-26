Странно, что только в 2025 году пошла про это речь.

Энтузиасты, изучающие бета-версию Windows 11 под номером 22635.4805, обнаружили в ней не только официально представленные улучшения, но и нетривиальный способ обмена файлами. Наряду с доработками функции Snap и клавиатуры для геймпада, Microsoft, судя по всему, тестирует и другие, пока не анонсированные возможности.

Пользователь @phantomofearth поделился в X, что сборка 22635.4805 позволяет передавать файлы в различные приложения, перетаскивая объекты к верхнему краю экрана. После этого действия Windows отображает панель с приложениями (Outlook, Phone Link и другими), куда можно поместить файл для быстрой отправки. Этот механизм не пересекается с функцией Snap Layouts, которая срабатывает только при перетаскивании окон, а не файлов.

Активировать новую функцию можно, скачав ViveTool с GitHub и распаковав его в удобную папку. Затем нужно запустить командную строку от имени администратора, перейти в папку с ViveTool командой CD (например, CD C:\Vive, если ViveTool находится в C:\Vive) и ввести vivetool /enable /id:45624564,53397005,48433719, после чего нажать Enter. Компьютер потребуется перезагрузить.

Microsoft пока не анонсировала новую функцию обмена файлами, участники программы предварительной оценки на канале Beta с версией 22635.4805 могут опробовать ее уже сейчас.

Новый механизм обмена файлами в Windows 11 вызывает интерес. Понравилась ли вам эта реализация? Поделитесь своим мнением.