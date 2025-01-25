Хорошие антивирусы, получается?

Продукты «Лаборатории Касперского» для частных пользователей, малого и крупного бизнеса показали абсолютную эффективность в четырёх квартальных тестах SE Labs в 2024 году. Речь идёт о решениях Kaspersky Plus (с четвёртого квартала 2024 года — Kaspersky Premium), Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Small Office Security. Все они получили максимальные баллы (1140 в первом-третьем кварталах и 1144 в четвёртом) по параметру «Общая эффективность защиты», продемонстрировав стопроцентный результат.

В сегменте решений для домашних пользователей продукт компании продемонстрировал высочайшую точность и эффективность на протяжении всего года, разделив первое место лишь с одним из конкурентов. В сегментах крупного и малого бизнеса решения «Лаборатории Касперского» стали единственными, кто набрал максимальные баллы во всех четырёх тестах.

В 2023 году Kaspersky Plus также показал абсолютный результат, став единственным продуктом с максимальной оценкой во всех кварталах. Решения для бизнеса заняли первые места в трёх из четырёх кварталов. В 2022 году решения «Лаборатории Касперского» также лидировали в большинстве тестов. Таким образом, компания регулярно подтверждает высокий уровень защиты как для частных лиц, так и для организаций.

«Наши лидирующие позиции отражают стремление к постоянному совершенствованию защиты и доказывают эффективность технологий против сложнейших угроз. Мы благодарны SE Labs за тестирования, приближенные к реальным условиям», — отметил Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз в «Лаборатории Касперского».

«„Лаборатория Касперского” — лидер в области инноваций в сфере кибербезопасности, обеспечивающий высочайший уровень защиты», — заявил Саймон Эдвардс, основатель и генеральный директор SE Labs.

В 2023 году решения «Лаборатории Касперского» 94 раза вошли в тройку лидеров по результатам 100 независимых тестирований, в том числе 93 раза заняли первые места.