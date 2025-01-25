В тройку лидеров также вошли VK и Т-банк.

«Яндекс» сохраняет лидерство в рейтинге самых привлекательных работодателей для студентов старших курсов российских вузов, согласно исследованию компании FutureToday. В тройку лидеров также вошли VK и Т-банк (бывший «Тинькофф»), хотя их популярность немного снизилась по сравнению с прошлым годом. Привлекательность «Яндекса» осталась на прежнем уровне — 32,5%.

В опросе приняли участие свыше 24 тыс. студентов из 64 вузов, входящих в топ-30 рейтинга «Эксперт». Исследование охватило 246 факультетов в 27 городах России. Сбербанк, «Газпром» и Ozon сохранили за собой четвёртое, пятое и шестое места. Альфа-банк поднялся с 11-го на седьмое место (10%), демонстрируя рост привлекательности банковской сферы.

В десятку лучших вошли две азиатские компании: Huawei заняла восьмое место (9,4%), а Samsung — десятое (7,1%). По мнению партнёра и основателя FutureToday Дениса Каминского, это говорит о сохраняющемся интересе студентов к международной карьере.

Лидерство IT-компаний в рейтинге обусловлено их активной работой с молодежью и продвижением HR-бренда, пояснили РБК в пресс-службе SuperJob. Более 72% российских компаний готовы брать на работу выпускников без опыта, причём наиболее лояльны к ним крупные предприятия из сфер IT, производства и строительства.

«Яндекс» ежегодно принимает на стажировку более 2,5 тыс. человек, более половины из которых затем становятся сотрудниками компании. VK сотрудничает с более чем 35 вузами, предлагая студентам стажировки и возможность трудоустройства. За последние два года более 1 тыс. студентов прошли стажировку или устроились на работу в компанию. Т-банк также активно работает с вузами и молодыми специалистами: в 2024 году в банке остались работать более 1,1 тыс. человек, прошедших стажировки и образовательные программы.