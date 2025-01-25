Раньше имидж Илона Маска слишком сильно снижал стоимость этих долгов.

Теперь уже можно утверждать, что присущий Илону Маску (Elon Musk) авантюризм до сих пор главным образом вредил бизнесу социальной сети X, которую он осенью 2022 года приобрёл за $44 млрд под именем Twitter. Из этой суммы примерно $13 млрд были предоставлены кредиторами, которые рассчитывали переуступить данные долговые обязательства на банковском рынке, но бурная деятельность Маска на посту владельца X мешала им это сделать на относительно выгодных условиях. Как поясняет Reuters, в конце 2022 года дисконт от номинальной стоимости долга превышал 20%.

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Теперь, когда Маск оказался вхож в близкое окружение президента США Дональда Трампа (Donald Trump), инвесторы воодушевлены перспективами большинства связанных с миллиардером проектов. Кредиторы по сделке с Twitter, как отмечаются, готовятся продать как минимум $3 млрд долговых обязательств Маска уже на следующей неделе, с умеренным дисконтом в 5–10 % от номинальной стоимости долга.

Примечательно, что сам Маск в своём обращении к сотрудникам X не стал скрывать наличия у компании финансовых проблем. По его словам, рост аудитории социальной сети сильно замедлился, выручка не впечатляет, и фактически, компания едва покрывает собственные убытки. С другой стороны, владелец X отмечает способность платформы влиять на исход определённых политических событий, и это его радует.