Теперь уже можно утверждать, что присущий Илону Маску (Elon Musk) авантюризм до сих пор главным образом вредил бизнесу социальной сети X, которую он осенью 2022 года приобрёл за $44 млрд под именем Twitter. Из этой суммы примерно $13 млрд были предоставлены кредиторами, которые рассчитывали переуступить данные долговые обязательства на банковском рынке, но бурная деятельность Маска на посту владельца X мешала им это сделать на относительно выгодных условиях. Как поясняет Reuters, в конце 2022 года дисконт от номинальной стоимости долга превышал 20%.
Теперь, когда Маск оказался вхож в близкое окружение президента США Дональда Трампа (Donald Trump), инвесторы воодушевлены перспективами большинства связанных с миллиардером проектов. Кредиторы по сделке с Twitter, как отмечаются, готовятся продать как минимум $3 млрд долговых обязательств Маска уже на следующей неделе, с умеренным дисконтом в 5–10 % от номинальной стоимости долга.
Примечательно, что сам Маск в своём обращении к сотрудникам X не стал скрывать наличия у компании финансовых проблем. По его словам, рост аудитории социальной сети сильно замедлился, выручка не впечатляет, и фактически, компания едва покрывает собственные убытки. С другой стороны, владелец X отмечает способность платформы влиять на исход определённых политических событий, и это его радует.