Опять про ИИ, простите.

Компания JetBrains, разработчик популярных инструментов для программирования, таких как IntelliJ IDEA и язык Kotlin, анонсировала Junie — нового ИИ-агента для кодирования. Junie призван автоматизировать рутинные задачи разработки, помогая как в создании новых приложений, так и в расширении существующих проектов.

Пока что сервис доступен только через программу раннего доступа по предварительной записи и работает исключительно на Linux и Mac в средах IntelliJ IDEA Ultimate и PyCharm Professional. Поддержка WebStorm ожидается в ближайшее время.

Junie пока решает меньше задач, чем некоторые другие ИИ-помощники для программистов, но его тесная интеграция со средой разработки JetBrains может дать преимущество в будущем. Как отмечает компания, даже делегируя задачи агенту, разработчик всегда сохраняет контроль над процессом.

Junie способен решить 53,6% из 500 типовых задач для разработчиков, согласно бенчмарку SWE-Bench Verified. Авторы считают это «многообещающим» результатом, но лидирующие модели уже демонстрируют показатели выше 60%.

«Код, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки, как и код, написанный разработчиком», — подчёркивают в компании. Junie не только ускорит процесс создания ПО, но и повысит качество кода благодаря сочетанию возможностей IDE JetBrains и больших языковых моделей. Получается, сам агент может генерировать код, проводить проверки и писать обычный текст.