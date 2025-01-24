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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
ByteDance надеется сохранить за собой американский бизнес TikTok
Хотя при этом и придётся передать управление американской стороне.

Принято считать, что при Дональде Трампе (Donald Trump) на посту президента США китайской компании ByteDance придётся продать свои американские активы, поскольку принятый в апреле прошлого года закон требует установить контроль над деятельностью социальной сети со стороны американских властей через одну из местных компаний. Между тем, некоторые знакомые с процессом переговоров источники сообщили Bloomberg, что ByteDance всё ещё тешит себя надеждой обойтись без продажи своего американского бизнеса.

Источник изображения: Unsplash, Alexander Shatov

По крайней мере, об этом заявил член совета директоров ByteDance Билл Форд (Bill Ford), который одновременно возглавляет General Atlantic, являющуюся акционером китайского разработчика TikTok. По его мнению, продажа активов TikTok в США не является неизбежной, стороны пытаются найти альтернативы, которые устраивали бы их в равной мере. ByteDance заинтересована в том, чтобы продолжить работу в США. Предоставленную Трампом отсрочку Форд оценивает положительно, поскольку она позволит сформировать «более конструктивное окружение» для обсуждения возможной сделки.

#сша #tiktok #bytedance #запрет tiktok
Источник: bloomberg.com
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