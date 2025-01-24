Хотя при этом и придётся передать управление американской стороне.

Принято считать, что при Дональде Трампе (Donald Trump) на посту президента США китайской компании ByteDance придётся продать свои американские активы, поскольку принятый в апреле прошлого года закон требует установить контроль над деятельностью социальной сети со стороны американских властей через одну из местных компаний. Между тем, некоторые знакомые с процессом переговоров источники сообщили Bloomberg, что ByteDance всё ещё тешит себя надеждой обойтись без продажи своего американского бизнеса.

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По крайней мере, об этом заявил член совета директоров ByteDance Билл Форд (Bill Ford), который одновременно возглавляет General Atlantic, являющуюся акционером китайского разработчика TikTok. По его мнению, продажа активов TikTok в США не является неизбежной, стороны пытаются найти альтернативы, которые устраивали бы их в равной мере. ByteDance заинтересована в том, чтобы продолжить работу в США. Предоставленную Трампом отсрочку Форд оценивает положительно, поскольку она позволит сформировать «более конструктивное окружение» для обсуждения возможной сделки.