Компания Skillbox Holding Limited завершила перерегистрацию с Кипра на Россию.

В марте 2024 года издание РБК, ссылаясь на свои источники, сообщало о планах VK провести первичное публичное размещение акций (IPO) Skillbox Holding. Представитель Skillbox тогда отметил РБК, что такая возможность не исключается, но говорить о конкретных планах пока рано. По данным ЕГРЮЛ, 21 января компания зарегистрирована в Калининграде как МКАО «Скилбокс Холдинг». Уставный капитал составляет 502,5 млн рублей.

В январе Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг» под номером 1-01-17014-A. Интернет-холдинг VK (ранее — Mail.ru Group) в 2021 году объявил о создании образовательного холдинга на базе своих активов — Skillbox и GeekBrains.

VK получил 50,06% Skillbox Holding Limited, основатели Skillbox — 22,72%, а 14,21% — частный фонд IT-предпринимателя и сооснователя Almaz Capital Александра Галицкого. Ещё 13% холдинга зарезервировано под программу мотивации сотрудников.

В 2020 году VK рассматривала возможность IPO своих образовательных проектов, в том числе — на тот момент не объединённых Skillbox и GeekBrains.