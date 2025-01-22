А в общей сложности затраты достигнут $12 млрд.

По некоторым оценкам, в прошлом году по количеству закупленных ускорителей NVIDIA китайская компания ByteDance уступила только Microsoft, и в этом году она готова потратить не менее $7 млрд на их закупку. Агентство Reuters со ссылкой на Financial Times сообщило, что новые оценки упоминают более крупные суммы, приготовленные ByteDance на развитие своей вычислительной инфраструктуры.

Источник изображения: ByteDance

За пределами Китая компания действительно в этом году намеревается потратить на закупку ускорителей вычислений не менее $6,8 млрд, и они предсказуемо будут произведены партнёрами NVIDIA. В самом же Китае покупать ускорители NVIDIA нужной номенклатуры в необходимых количествах ByteDance не имеет возможности из-за санкций США, поэтому примерно 60% из выделенных на Китай $5,5 млрд будут потрачены на приобретение ускорителей вычислений местной разработки (Huawei и Cambricon). Тем более, что китайские власти рекомендуют местным компаниям в подобных случаях до 30% закупок формировать из продукции отечественных поставщиков.