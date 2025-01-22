По некоторым оценкам, в прошлом году по количеству закупленных ускорителей NVIDIA китайская компания ByteDance уступила только Microsoft, и в этом году она готова потратить не менее $7 млрд на их закупку. Агентство Reuters со ссылкой на Financial Times сообщило, что новые оценки упоминают более крупные суммы, приготовленные ByteDance на развитие своей вычислительной инфраструктуры.
За пределами Китая компания действительно в этом году намеревается потратить на закупку ускорителей вычислений не менее $6,8 млрд, и они предсказуемо будут произведены партнёрами NVIDIA. В самом же Китае покупать ускорители NVIDIA нужной номенклатуры в необходимых количествах ByteDance не имеет возможности из-за санкций США, поэтому примерно 60% из выделенных на Китай $5,5 млрд будут потрачены на приобретение ускорителей вычислений местной разработки (Huawei и Cambricon). Тем более, что китайские власти рекомендуют местным компаниям в подобных случаях до 30% закупок формировать из продукции отечественных поставщиков.