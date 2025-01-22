Агентство Reuters продолжает следить за судьбой TikTok в США, которая должна окончательно решиться через 70 с небольшим дней. Одновременно приводится ответ Дональда Трампа (Donald Trump) на вопрос представителей прессы об его отношении к идее покупки американского бизнеса TikTok миллиардером Илоном Маском (Elon Musk). Президент США дал понять, что не стал бы возражать против такой сделки, если бы у Маска появилось соответствующее желание. В целом, как пояснил Трамп, он готов призвать будущего покупателя американских активов TikTok отдать их половину властям США. Тем самым потенциальный инвестор получит «великолепного партнёра», как считает Трамп.
Кстати, глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) считается другим возможным кандидатом на покупку американских активов TikTok. Тем более, что его компания уже оказывает услуги по хостингу сервисов социальной сети в США. Трамп одновременно заявил, что готов установить приложение TikTok себе на смартфон. Президент США считает, что молодая аудитория TikTok поддержала его на выборах, поэтому он «тепло относится» к этой социальной сети.
Одновременно нарисовалась группа других инвесторов, которых купить американские активы TikTok. Во-первых, в неё попал блогер Джимми Дональдсон (Jimmy Donaldson), более известный как MrBeast и владелец YouTube-канала с 346 млн подписчиков. Бывший владелец команды Los Angeles Dodgers миллиардер Фрэнк Маккорт (Frank McCourt), а также известный по телевизионному шоу инвестор Кевин О’Лири (Kevin O’Leary) также выразили готовность приобрести американские активы китайской социальной сети, причём этими людьми перечень желающих сделать это не ограничивается.