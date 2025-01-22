Основатель Oracle также числится среди кандидатов на покупку.

Агентство Reuters продолжает следить за судьбой TikTok в США, которая должна окончательно решиться через 70 с небольшим дней. Одновременно приводится ответ Дональда Трампа (Donald Trump) на вопрос представителей прессы об его отношении к идее покупки американского бизнеса TikTok миллиардером Илоном Маском (Elon Musk). Президент США дал понять, что не стал бы возражать против такой сделки, если бы у Маска появилось соответствующее желание. В целом, как пояснил Трамп, он готов призвать будущего покупателя американских активов TikTok отдать их половину властям США. Тем самым потенциальный инвестор получит «великолепного партнёра», как считает Трамп.

Источник изображения: Bloomberg

Кстати, глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) считается другим возможным кандидатом на покупку американских активов TikTok. Тем более, что его компания уже оказывает услуги по хостингу сервисов социальной сети в США. Трамп одновременно заявил, что готов установить приложение TikTok себе на смартфон. Президент США считает, что молодая аудитория TikTok поддержала его на выборах, поэтому он «тепло относится» к этой социальной сети.

Одновременно нарисовалась группа других инвесторов, которых купить американские активы TikTok. Во-первых, в неё попал блогер Джимми Дональдсон (Jimmy Donaldson), более известный как MrBeast и владелец YouTube-канала с 346 млн подписчиков. Бывший владелец команды Los Angeles Dodgers миллиардер Фрэнк Маккорт (Frank McCourt), а также известный по телевизионному шоу инвестор Кевин О’Лири (Kevin O’Leary) также выразили готовность приобрести американские активы китайской социальной сети, причём этими людьми перечень желающих сделать это не ограничивается.