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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Дональд Трамп готов предоставить отсрочку запрета TikTok в США на 90 дней
Об этом он намерен заявить в понедельник, но нужны основания.

В эти дни решается судьба социальной сети TikTok в США, поскольку Верховный суд накануне единогласно поддержал требования принятого в апреле закона, по которому с 19 января работа платформы в стране будет запрещена, если её американский бизнес не перейдёт под контроль американских инвесторов. К слову, спасти TikTok готова Perplexity AI, но не через покупку, а слияние, но главные решения о судьбе китайской социальной сети будут приниматься на уровне высшего политического руководства США. Избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump), как отмечает Reuters, на днях заявил о своей готовности предоставить 90-дневную отсрочку для вступления закона о запрете TikTok в США в силу.

Источник изображения: Unsplash, Aaron Weiss

Такой шаг будет сделан Трампом в понедельник с высокой вероятностью, как он признался в интервью NBC. Решение будет принято к понедельнику, когда Трамп вступит в должность президента США официально. В свою очередь, TikTok уже сейчас ждёт от властей США твёрдых гарантий по отсутствию штрафных санкций для Google, Apple и Oracle, которые обеспечивают функционирование платформы в США, на случай, если социальная сеть продолжит работу после 19 января. Отсрочка вступления запрета в силу, по словам экспертов, может быть обоснована только наличием договорённости с ByteDance о продаже американского бизнеса TikTok до середины апреля. Известно, что глава TikTok Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew) встречался с Трампом и будет присутствовать на церемонии его инаугурации, подчёркивая тем самым важность момента для его компании. Ближайшие часы также прояснят судьбу TikTok в США, поскольку технически запрет на работу платформы вступает в силу сегодня.

#сша #дональд трамп #tiktok #запрет tiktok
Источник: reuters.com
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