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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
TikTok ещё более решительно готовится отключить всех пользователей в США в это воскресенье
Верховный суд США единогласно поддержал запрет на работу социальной сети с нынешней структурой собственности.

Верховный суд США накануне единогласно поддержал положение принятого в прошлом апреле закона о запрете работы TikTok в США с сохранением нынешней структуры собственности, которая подразумевает подчинение социальной сети китайской компании ByteDance. Шанс сохранить возможность работы в США для TikTok предоставлялся только при условии продажи американского бизнеса какой-то из американских компаний. Как отмечает CNBC, представители TikTok заявили о готовности отключить американских пользователей в воскресенье, когда закон номинально вступит в силу. Американские пользователи не смогут зайти ни в мобильное приложение, ни на сайт TikTok уже завтра.

Источник изображения: Unsplash, Eyestetix Studio

Решение суда коснётся и американских компаний. Google и Apple будут вынуждены удалить приложение TikTok из своих магазинов приложений в представлении для американских пользователей, а компания Oracle должна будет прекратить работу облачной инфраструктуры, в которой обрабатываются данные, предназначенные для и размещаемые американскими пользователями. Если эти компании не подчинятся закону, их ждут крупные штрафы.

При этом принявшая соответствующий закон администрация Байдена в своей напутственной речи подчеркнула, что иметь дело с его имплементацией предстоит уже команде Дональда Трампа (Donald Trump), который вступит в должность президента США в ближайший понедельник. Сам Трамп заявил, что примет своё решение по деятельности TikTok в США в недалёком будущем, но ему потребуется время для оценки ситуации. Предшествующая администрация США настаивает, что TikTok может оставаться доступным для американской аудитории, но лишь при условии принадлежности к американской компании.

#сша #tiktok #социальные сети #запрет tiktok
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